Mădălina Crețan nu a renunțat la verighetă, la trei luni de la moartea lui Nosfe: „Simt că trăiesc două vieți în una” Declarațiile surprinzătoare despre starea sa, după ce a rămas văduvă

Nosfe a murit subit pe 16 octombrie 2022, lăsând în urma sa multă durere, mai ales în sufletul femeii pe care a iubit-o mai presus de orice.

Mădălina Crețan a rămas acum o femeie îndoliată și îndurerată, dar și o mamă singură pentru Iris, rodul iubirii dintre ea și Nosfe.

Mădălina Crețan trăiește o viață dublă de când Nosfe nu mai este

De la momentul tragediei, timpul pare că s-a scurs rapid, iar, din exterior, Mădălina lasă și ea să se vadă că este o femeie puternică, însă adevărul este altul, spus acum pe Instagram.

Acolo unde toți au observat și că văduva artistului nu a renunțat încă la verigheta de nuntă și nici nu are de gând să o facă.

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri, bruneta a mărturisit că de trei luni, de când artistul s-a stins din viață, simte ceva ce ar putea fi descris simplu: ”iubire și dincolo de moarte”

Și asta pentru că, deși nu-l mai are aproape fizic pe Nosfe, ea simte și crede cu tărie că acum poartă în piept două inimi și că trăiește la dublu.

„Simt asta de aproape 3 luni, e mult și complicat de explicat și nu știu dacă e ușor de înțeles pentru toată lumea. Dar da, simt că trăiesc două vieți în una, că am două inimi în interior, că privesc și gândesc din două perspective, cu două minți diferite”, a spus Mădălina Crețan, pe Instagram.

De asemenea, vizibil emoționată, cu lacrimi în ochi, obosită, dar schițând un zâmbet timid, Mădălina recunoaște că puterea de care dă dovadă de când soțul i s-a prăpădit este doar o armură de care acum are mare nevoie.

Pentru că adevărul este că de multe ori, chiar și zi de zi, ajunge să fie o persoană bipolară. Bruneta spune că trece rapid de la episoadele în care plânge neîncetat, la cele în care caută prin orice modalitate să fie mai aproape de Nosfe, la cele în care simte că poate înfrunta orice.

Chiar și așa, trecând de la o stare la alta, Mădălina Crețan mărturisește că nu vrea să se lase pradă durerii, ci vrea să lupte pentru a-și îndeplini rolul pe care-l are pe acest pământ, dar și pentru a-l continua pe al lui Nosfe.

”Sunt bipolară, acum cred că sunt ok și că pot, acum mă bufnește plânsul, după mă ia disperarea, caut poze, miros parfum și mă chinui să accept, după care mă gândesc că trebuie să pot, să am grijă de Iris. Vreau să cred că viețile noastre pe acest pământ nu au fost lăsate degeaba și că amândoi am avut și încă avem un rol și dacă acest rol este important, nu vreau să mă pun eu împotriva lui să încerc să-l duc la bun sfârșit și pe al meu, și pe al lui. Trec de la o stare la alta”, a mai adăugat soția regretatului artist.