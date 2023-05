Mădălina Crețan și Nosfe, iubire chiar și dincolo de moarte. Ce mesaj a postat acum soția regretatului artist?: „Inima mea tot plină de iubire pentru tine e”

In articol:

Mădălina Crețan îi simte din ce în ce mai mult lipsa regretatului ei soț. Au trecut mai bine de șapte luni de când Nosfe a pierdut lupta cu viața, însă amintirea lui rămâne vie pentru soția acestuia, dar și pentru apropiați.

Moartea lui a fost un șoc pentru toți cei care l-au cunoscut și i-au fost alături, dar și pentru fanii artistului.

Mădălina Crețan, mesaj emoționant pentru Nosfe [Sursa foto: Facebook]

Mădălina Crețan, mesaj emoționant pentru regretatul Nosfe

Soția regretatului artist postează destul de des pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește momente frumoase din viața de familie. Recent, Mădălina Crețan a împărtășit cu fanii mai multe imagini cu Nosfe, dar și un mesaj emoționant.

Soția artistului a mărturisit că la începutul relației lor nu era deloc mulțumită de faptul că acesta purta barbă, însă pe parcursul timpului și-a dat seama că îl iubește în orice ipostază, indiferent de situație. Povestea lor de dragoste a fost una extrem de frumoasă și puternică, care continuă și după moarte.

„Deși când l-am cunoscut mă îngrozea barba la bărbați și atunci când și-a lăsat-o să crească am făcut o întreagă dramă de mironosiță, pe măsură ce îi creștea mi se părea că e chiar frumos cu ea. La un moment dat și-a dat-o jos și iar am făcut tărăboi, ca după să îmi amintesc că seamănă cu cel de care m-am îndrăgostit în decembrie 2013. După ce îi creștea, îmi plăcea iar de el cu barbă, and so on. Cred că de fapt îmi plăcea de el oricum, oricând, cu barbă pentru că era the alpha male, fără barbă pentru că îmi trezea amintiri frumoase, cu haine pentru că era mereu fresh sau fără haine pentru că.., cu ochelari pentru că era cool, fără pentru că îi vedeam ochii ăia despre care mi-a zis de multe ori, încă de la începuturi “mă baby, m-au scos din multe belele ochii ăștia!” și tot așa.” , a scris Mădălina Crețan pe rețelele de socializare.

Nosfe și soția lui, iubire dincolo de moarte

De asemenea, în cadrul aceleiași postări, Mădălina Crețan a mărturisit că îi simte lipsa lui Nosfe și îi este dor de el, însă cu toate acestea nu uită să fie recunoscătoare pentru toate celelalte lucruri bune din viața ei.

„Ești tot tu! Inima mea tot plină de iubire pentru tine e. Și chiar dacă mi-e dor de tine în fiecare secundă, fac tot posibilul să fiu recunoscătoare în fiecare zi!”, este confesiunea soției lui Nosfe.

Se pare că nici fanii lui Nosfe nu l-au uitat pe artist și îi ascultă în continuare muzica. Ba mai mult decât atât, au reacționat imediat la postările Mădălinei Crețan, iar în toată această perioadă grea, s-au dovedit a fi un real sprijin pentru aceasta. „Demult n-am mai citit ceva atât de frumos și emoționant”, „El tot este prezent energetic printre noi, în special muzica lui incredibil de specială cu niște versuri cu mesaje concrete și adevărate, iar în ziua de astăzi mai rar găsești artiști care chiar știu să cânte muzică adevărată! Sunt convinsă că iubirea dintre voi este nemuritoare!”, „Iubire dincolo de timp și spațiu! Dragoste infinită!”, sunt doar câteva dintre comentarii.