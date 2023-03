Mădălina Ghenea a trăit timp de șase ani în teroare. Actrița a vorbit abia acum despre calvarul prin care a trecut: „Am crezut că este un efect secundar al meseriei mele”

In articol:

Mădălina Ghenea este considerată una dintre cele mai frumoase femei ale României. Frumusețea ei nu i-a cucerit numai pe români, ci a făcut furori și în afara țării. Vedeta încântă pe toată lumea cu fiecare apariție în spațiul public și se bucură de un număr foarte mare de oameni care o admiră pentru munca sa.

Totuși, puțin sunt însă cei care știu prin ce clipe de coșmar a trecut Mădălina Ghenea în ultimii șase ani. Aceasta a avut parte de o mulțime de evenimente neplăcute care ar putea dărâma pe oricine, dar peste care a trecut cu capul sus.

Actrița a mărturisit că i-au fost sparte conturile de socializare de foarte multe ori și i s-au lăsat mesaje îngrijorătoare. La început, vedeta a crezut că acest lucru este un efect secundar al faptului că este o persoană publică, dar amenințările au continuat timp de foarte multă vreme. Din fericire, autoritățile din Milano l-au prins pe cel ce o hărțuia, iar acum aceasta poate să stea în sfârșit liniștită.

„Din păcate, în ultimii șase ani am fost victima hărțuirii: profilurile mele sociale au fost sparte de mai multe ori. Am fost foarte speriată, chiar dacă, din fericire, nu am întâlnit niciodată fizic această persoană. Trebuie să mulțumesc Parchetului din Milano, deoarece au reușit să identifice hărțuitorul. La început am acceptat, nu am făcut nimic. Am crezut că este un efect secundar al meseriei mele, al popularității, dar nu trebuie să accepți niciodată cuvinte atât de grave, de dure. Nimeni nu merită un asemenea lucru.”, a declarat actrița în cadrul unei emisiuni TV din Italia.

Mădălina Ghenea, jefuită într-un aeroport din Roma

La sfârșitul anului trecut, vedeta a avut parte de un eveniment total neplăcut. Aflată în incinta unui aeroport din Roma, Mădălina Ghenea a observat că îi lipsește un bagaj în care își ținea bijuteriile. Totul a avut loc la mașina acesteia, în momentul în care bagajele ei se aflau în portbagaj. Actrița a văzut hoțul, a încercat să fugă după el pentru a-l opri, dar totul a fost în zadar. Mai târziu, aceasta a mers la poliție pentru a-l descrie pe bărbatul a jefuit-o.

„Valiza mea de mână a fost furată din portbagaj. După ce s-au încărcat bagajele, m-am urcat în mașină, am văzut hoțul fugind, am fugit după el, l-am descris poliției, mi-am riscat și viața până la urmă încercând să fug după el. Nu e vorba numai despre bijuterii, e mult mai mult de atât. Sper ca poliția să își facă treaba.”, preciza vedeta în urmă cu câteva luni.

Mădălina Ghenea [Sursa foto: Instagram]