Mădălina Miu, dezvăluiri după ce Tzancă Uraganu a decis să se însoare cu altă femeie: „Situația este mai complicată”

In articol:

Tzancă Uraganu are succes atât la muzică, cât și la femei. S-a despărțit de cea care i-a dăruit un copil, Lambada, pentru a se însura cu Mădălina Miu. Se părea că manelistul s-a potolit și nu va mai zbura din floare-n floare, dar se pare că nu a fost deloc așa.

Recent, artistul și-a anunțat pe rețelele de socializare logodna cu o nouă brunetă focoasă, Alina Marymar. Tânăra se laudă pe internet cu inelul superb primit de la Tzancă Uraganu și pare că le-a „luat fața” fostelor sale. Iată cum se împacă Mădălina Miu cu ideea că soțul ei a plecat la alta.

Mădălina Miu și Tzancă Uraganu

Mădălina Miu: „ Am decis să iau puțină distanță”

Compozitoarea de manele spune că s-a mai liniștit și că s-a mutat din casa în care locuia alături de Tzancă Uraganu. Și-a luat copilul și a plecat într-o locație pe care doar ea o știe. Mădălina Miu spune că vrea să se deconecteze de la tot și a avut chiar și o mică perioadă în care nu a mai muncit. Despărțirea a afectat-o, dar încearcă pe cât posibil să-și găsească forța necesară să lupte pentru fiul ei.

Eu acum sunt liniștită, e un lucru pe care îl voiam de mult timp. Am decis să iau puțină distanță, am plecat din domiciuliul conjugal, acum stau doar eu și fiul meu. Nimeni, nici părinții nu știu unde locuiesc acum. Simțeam nevoia să mă regăsesc. Am avut o perioadă în care mi-am întrerupt munca”, a declarat actuala soție a lui Tzancă Uraganu.

Cum va evolua relația dintre cei doi

Bruneta spune că manelistul nu a lipsit de la nicio petrecere pe care aceasta i-a organizat-o fiului ei, Adam, dar încă se mai gândește dacă îl va invita la evenimentul de anul acesta.

Mădălina Miu mai dezvpluie că Tzancă Uraganu și fiul ei se înțeleg de minune.

„Tzancă a fost la fiecare petrecere aniversară a fiului meu Adam. Acum situația este mai complicată, deci nu știu. El și Adam au o relație foarte bună, chiar îl iubește. Mă gândesc dacă aș fi sau nu de acord”, a explicat Mădălina Miu.