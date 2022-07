Magda Catone, impresii după sesiunea de la Facultatea de Teologie. Cum se descurcă actrița în postura de studentă la 63 de ani: „Nu am fost dedicată”

In articol:

Magda Catone este una dintre cele mai apreciate actrițe din țara noastră. Chiar dacă are o carieră de succes, Magda mai avea un vis pe care voia să și-l îndeplinească. Artista își dorea enorm să urmeze cursurile Facultății de Teologie, așa că actrița a lăsat pentru moment actoria pe locul doi și s-a întors pe băncile școlii.

Chiar dacă s-a apucat de școală la o vârstă la care alți oameni ies la pensie, actrița este foarte conștiincioasă și își dă silința să acumuleze cât mai multe informații și să obțină note din ce în ce mai mari.

Magda Catone ia doar 9 și 10 la facultate

Eforturile actriței sunt răsplătite prin note pe măsură. Recent, artista a dezvăluit că are în mare parte doar dote de 10. Magda Catone a declarat că sesiunea care tocmai s-a încheiat i-a adus doar note mari.

„Am vreo două note de 9 și sper ca la celelalte trei examene la care nu s-au dat încă rezultatele, să iau 10. În orice caz, e o sesiune care se termină cu bine. Am fost la toate examenele. Nu am fost dedicată, la cât timp am avut să învăț”, a declarat aceasta pentru Playtech.ro.

Magda Catone a dezvăluit de ceva timp că este atrasă de lumea bisericească și că vrea să descopere tainele credinței creștine.

De câțiva ani, vedeta recită și cântă alături de preotul paroh, la biserica din Batiștei. Magda Catone a reușit să termine cu brio sesiunea de examene de la facultate, reușind să ia nota maximă.

Pe lângă examene, actrița a continuat să muncească și pentru spectacolele pe care le susține.

De fapt, Magda Catone a avut un eveniment imediat după examene.

„Am spectacol. Ultimul va fi pe 3 iulie. Așa e la mine, slavă Domnului, sunt sănătoasă și mă ține Dumnezeu să le pot face pe toate”, a mai spus artista.