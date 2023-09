Magda Ciumac se confruntă cu o problemă gravă de sănătate: „Am apelat și la medici români, dar și din străinătate”. Vedeta încă nu a găsit un tratament care să-i vindece afecțiunea

In articol:

Magda Ciumac era, în urmă cu mulți ani, una dintre cele mai cunoscute femei din România, căci apărea în diferite emisiuni televizate alături de fostul ei soț, Tolea Ciumac. După ce s-a retras din lumina reflectoarelor, Magda a rămas activă pe rețelele de socializare, acolo unde avea o legătură foarte strânsă cu urmăritorii ei și le împărtășea, zilnic, lucrurile cu care se confrunta în viața ei.

Totuși, de ceva timp, bruneta nu mai este atât de activă nici pe internet, iar acum a dezvăluit că se confruntă cu probleme serioase de sănătate.

Magda Ciumac se teme că va fi nevoită să se opereze

Deși în viața sentimentală stă foarte bine, căci se declara, în urmă cu câteva luni, foarte îndrăgostită de actualul ei partener de viață, se pare că problemele nu o ocolesc pe Magda Ciumac. Fosta soție a lui Tolea a dezvăluit că starea ei de sănătate nu este una deloc bună, căci se luptă cu dureri îngrozitoare de spate, pentru care a căutat mult timp un tratament.

Magda a mers la o mulțime de medici, însă niciunul nu a reușit să îi rezolve problemele. Mai mult, vedeta se teme că nici tratamentul din prezent nu își va face efectul și ea va ajunge în sala de operație.

„De câteva luni bune mă confrunt cu niște probleme serioase la coloana cervicală și la unul dintre omoplați. Nu mi-e încă clar cum am ajuns la situația asta, cum și unde am greșit de am ajuns să strâng din dinți când ies pe stradă, încercând să merg cât mai dreaptă posibil! Am trecut deja printr-un prim tratament în încercarea de a-mi ameliora situația, dar fără mare folos. Am apelat și la medici români, dar și din străinătate. În prezent, am decis împreună cu specialiștii cu care colaborez să schimbăm tratamentul. Ca atare, am parte de alte medicamente și-mi doresc ca efectele să le resimt cât mai curând. Nu vreau ca cineva să înțeleagă că mă plâng! Nici pomeneală! Și spun asta deși sunt conștientă că e foarte posibil să nu pot scăpa până la urmă de operație. Însă am în fața ochilor exemplul mamei mele. Ea, săraca, s-a luptat în ultimii ani cu un cancer absolut devastator. Numai ea știe prin ce dureri a trecut. Și cu toate astea, a rămas demnă până la sfârșit. De la ea știu că doar moartea nu-ți oferă soluții”, a spus Magda Ciumac pentru Cancan.ro.

Magda Ciumac, îndrăgostită până peste cap de iubitul ei

În urmă cu mai bine de 15 ani, bruneta a trecut printr-un divorț dureros, căci s-a despărțit de Tolea Ciumac, bărbatul cu care are un băiat, pe Alexander. Însă, se pare că soarele a ieșit și pe strada ei, iar de câțiva ani, Magda trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de un bărbat din Italia, care o face extrem de fericită și care a făcut-o să cunoască, din nou, dragostea.

„El este italian. Stăm și în România și în Italia, în mai se împlinesc patru ani de când suntem împreună. El a apărut de un an în mediul online. Nu îi place să apară în public, viața lui este privată, chiar dacă vrea sau nu, acum apare. El este de profesie informatician, este un om simplu”, spunea Magda Ciumac, în urmă cu câteva luni.