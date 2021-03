Magda Vasiliu a trecut prin clipe groaznice după ce fiul ei a fost operat. Fosta prezentatoare TV s-a temut pentru viața lui

In articol:

Magda Vasiliu traversează o perioadă nu prea bună, după ce fiul ei și-a fracturat un picior și a fost operat. Fosta prezentatoare de la Prima TV se află de ani buni în Italia, acolo unde și-a dus fiul la tratament după ce a fost diagnosticat cu cancer osos.

Se pare că necazurile se țin lanț de Magda. Vedeta are parte de o perioadă complicată, după ce băiatul ei a fost operat la picior, urmând și o perioadă de recuperare, după externare.

Fiul Magdei Vasiliu a fost diagnosticat cu cancer osos la vârsta de doar 7 ani. Acum, băiatul acesteia are 11 ani. Magda a mărturisit un episod trist pe care îl trăiește acum. Băiețelul ei a căzut de pe bicicletă, și-a fracturat un picior și a fost operat de urgență.

„ Mami, am căzut cu bicicleta, nu-mi mai pot mișca piciorul drept. Vino!” Și m-am dus la casa vecinilor, acolo unde Vlad plecase cu doar o jumătate de ora mai devreme. L am găsit pe jos, cu piciorul drept îndoit în mod nefiresc. Același picior la care are proteză.

Nu știu când am sunat la salvare și nu-mi aduc aminte ce le am spus exact. Știu doar că în cinci minute au fost acolo, l au suit pe targă și am plecat spre spitalul din Viterbo. Acolo ne așteptau deja.. I-au făcut un test covid, apoi l-au adormit și l-au trimis la radiografie. Rezultatul: fractură de femur. La același picior…Mi se părea ireal. N-avea cum să fie așa. O doctoriță îmi spune: „Aranjăm acum transferul la Roma, la Bambino Gesu. Având în vedere istoricul lui medical e cel mai bine așa”, a povestit Magda Vasiliu.

Magda Vasiliu și fiul ei[Sursa foto: Facebook]

Magda Vasiliu s-a temut pentru viața fiului ei

” Și atunci mi-a venit în cap ideea cruntă că fractură lui Vlad ar putea fi una patologică. Că boală s-a întors. Că d-aia se grăbesc să ne trimită la Roma. Am completat mecanic toate documentele posibile…A venit elicopterul și chiar dacă mi era frică de muream de ideea de elicopter, de zbor, m-am așezat cuminte unde mi-au spus și am numărat minutele până la aterizare. 13, în total până la Roma. De aici, cu altă ambulanță, la spital…A intrat în sala, unde i-au făcut o intervenție premergătoare celei care a avut loc joi…

Eram singură, la 3 dimineață în sala de așteptare de lângă blocul operator, sperând să fie bine…Atunci abia am realizat că plecasem în trening, fără ochelari, că n-aveam nicio haina de schimb, că mai aveam 9 la sută baterie, fără încărcător. Lăsasem tv-ul aprins, luminile la fel, animalele nemâncate, totul descuiat…Au urmat două zile oribile, însă joi, după operație, același medic care l-a operat și acum patru ani, a ieșit din sala și mi a spus că e totul ok. Că fractura a fost urâtă, dar că n-are legătură cu boală, nu e o fractură patologică, ci una traumatică. Și să stau liniștită”, a povestit fosta prezentatoare pe Facebook.