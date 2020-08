Berna și Philip

In articol:

Daca pana acum, finalista a stat doar prin Bucuresti, iar iubitul ei nu îi văzuse familia, acum, totul s-a aranjat.

Știam deja ce relație are Bernadett cu familia lui Philip, după ce chiar ea a spus că este aproape ca o soră cu mama iubitului ei! Stau împreună, râd, glumesc, chiar se și imbracă și se coafează la fel!

Însă, venise momentul ca Philip să-și cunoască socrii, iar reacția pe care o are când vorbește despre ei spune multe.

"Am fost acasa timp de doua saptamani si toata lumea l-a indragit pe Philip. Pot spune ca a fost adoptat de parintii mei, la fel cum am fost eu de ai lui. S-a integrat perfect si sper sa ne intelegem asa intotdeauna", a declarat Berna la WOWbiz.

Citeste si: A fost sau n-a fost? Col. (r) SRI Tudor Pacuraru: În 89 am avut Revoluție, cu solidă imixtiune străină - evz.ro

Philip, cu un aer foarte relaxat, a vorbit despre viitorii lui socri. Am aflat că cei doi au petrecut o săptămână acasă la părinții Bernăi, în Târgul Mureș, iar logodnicul ei a avut doar cuvinte de laudă la adresa familiei.

Citeste si: Puterea Dragostei, 23 august: are loc un schimb de replici șocant în cadrul emisiunii: ”Eu cred că voi o să aveți un copil!”

Citeste si: Cele mai senzuale fotografii cu cea mai frumoasă actrița româncă de la Hollywood! Lauren Bacall de România, în ipostaze mai fierbinți că niciodată

Berna a vorbit în numele familiei: ce părere au părinții despre viitorul ei soț, Philip

Philip a povestit cum a decurs pentru el săptămâna petrecută cu familia Bernăi: ”Sunt foarte calzi, foarte plăcuți. Ne intelegem foarte bine. Mă înțeleg foarte bine cu toți (n.r.- mama, tatăl sora și fratele Bernăi). Cum vorbesc cu ea, așa vorbesc și cu ei. Mă înțeleg extrem de bine cu ei. Am făcut foarte multe chestii împreună. La ei e un loc foarte liniștit. Am scăpat de București, de agitație, de tot... M-am relaxat. Sunt genul de persoană care dacă nu are persoanele potrivite lângă mine, degeaba, nu mă simt bine! Sunt foarte deschiși și foarte calzi. ”

Citeste si: Bercea Mondialu, atracția litoralului! Apariție de poveste a interlopului care l-a băgat la închisoare pe fratele lui Băsescu

Berna a venit în completarea iubitului, confirmându-i cuvintele: familia ei îl adoră pe Philip și l-au primit cu brațele deschise, semn că acum nu le mai stă nimic în cale, celor doi. Așteptăm nunta!

”Sincer, îl iubesc foarte mult, si sora mea, si mama mea, si tatal meu si fratele meu. Îl iubesc foarte mult!”, au fost cuvintele cu care Berna a descris relația pe care familia ei o are cu Philip.