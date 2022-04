Mai sunt Dan Bittman și Andreea Esca prieteni? Artistul a acuzat-o în trecut că și-a înscenat infectarea cu Covid: "Îmi cer scuze public"

In articol:

Artistul a fost mereu apropiat de omul de televiziune Andreea Esca. La scurt timp după debutul pandemiei, Dan Bittman a luat prin surprindere pe toată lumea atunci când a acuzat-o pe celebra prezentatoare de știri că și-a înscenat infectarea cu Covid.

"E prietenă cu mine, dar părerea mea e că nu e nimic adevărat.

În ce relații sunt Dan Bittman și Andreea Esca

Am văzut oameni care au trecut prin chestia asta. Nu așa se trece și nu așa se revine la știri veselă și ferice.", a declarat Dan Bittman la acel moment.

Dan Bittman, la "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: Dan Bittman iese la atac. Ce spune artistul despre restricțiile impuse: ”Voi lupta până la ultima suflare”

Citeste si: Cine este bărbatul care a ajutat-o pe Elena Udrea să părăsească țara- kfetele.ro

Citeste si: Nuțu Cămătaru, declarație șocantă despre Monica Gabor: „Mi-a adus-o Dinu Damaschin. Am ținut-o câteva zile, era varză..- bzi.ro

După aceste declarații, Dan Bittman a fost invitat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", iar în timpul interviului artistul a lămurit acest conflict și și-a susținut părerea în continuare.

"Asta nu știu (n.r. dacă mai sunt prieteni), ea trebuie să spună. Nu ne vedem foarte des. E prietenă cu mine, în măsura în care eu o consider în continuare prietenă. Îmi cer scuze Andreea în public că am spus ce am spus. Mi s-a părut puțin cusută cu ață albă(...). Am spus într-un interviu că eu nu prea cred că a avut Andreea COVID și vă spun și de ce.

Legea spune că dacă noi doi avem COVID acum, domnii aceștia care ne filmează aici, plus dumneavoastră, trebuie să intrați 14 zile în carantină. Toată lumea trebuie să plece acasă să vedem au COVID sau nu au, că altfel infectăm întreaga instituție. Nu s-a oprit Pro tv, Andreea Esca este mijlocul Pro tv, ea ia legătura cu toată lumea. Când a intrat ea în carantină trebuia să intre totul în carantină.Și mi s-a părut puțin ciudat. Nu găseau încă în rândul artiștilor, au încercat cu sportivi, cu oameni din presă.(...) Poate l-am luat, mi-a fost și mie rău, eu am o sinuzită care mă macină de multă vreme, nu am avut gust, miros, dar e o viroză, o viroză grea.", a declarat Dan Bittman în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Citeste si: Dan Bittman vine la “40 de întrebări cu Denise Rifai”- Răspunsul la întrebarea “Ați cerut-o în căsătorie pe Mihaela Rădulescu?”

Un alt subiect pe care l-a atins artistul în emisiunea a fost legat de pierderile suferite în timpul pandemiei.

"Eu zic că jumătate de milion de euro ușor la nivel de Holograf, la nivel de bani rulați. 170 și de angajați.(...) Nici nu știu dacă mai știu versurile pieselor mele. E vorba de umilință.", a mai spus Dan Bittman.