Maia Morgenstern a fost îngrozită în timpul repetițiilor din această perioadă. Celebra actriță, care este manager la Tetarul Evreiesc, a început să se ducă la repetiții alături de colegii ei, dar a fost lovită din plin de atmosfera sumbră din instituție.

“Am fost in teatru. Am fost la teatru, în teatru. La muncă. În Teatru miroase a spirt și clor. În Teatru miroase a spital. Am muncit ce aveam de muncit în teatrul cu miros de spital, cu mască pe figură. Așa TREBUIE. Abia dacă puteam respira. Am și repetat. Am și cântat cu mască pe față. M-am jucat cu masca pe figură. Am vrut să fac glume cu mască. M-am sufocat.”, a postat Maia.

Maia Morgenstern a fost îngrozită în timpul repetițiilor: "Acum miroase a spirt și clor"

„Ce FRUMOS știm noi să descriem în versuri albe, fără rime, dar cu ritm ascuns, precis ca bătăile inimii, cum știm noi să descriem parfumul misterios al scenei... care ne îmbăta până la pierderea simțurilor, a uzului rațiunii! Acum miroase a spirt și a clor, a spital. E pustiu. Și ne ferim unii de alții. Cum se poate!?”, a continuat actrița.

„Nici măcar umbră cu umbră să nu se atingă. Nici urmele pașilor să nu se amestece, să nu se suprapună.Da, era prea mult. Prea zgomotos, fără formă, fără fond. Inflație goală și zornăitoare.Acum tăcerea miroase a spirt și clor. E liniște.„Dar instituiți o dată starea de urgență!” se striga.Bine. Acum miroase a spirt și clor. Steril.”, a încheiat Maia Morgenstern.