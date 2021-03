Maia Morgenstern, amenințată cu moartea într-un mesaj semnat de partidul AUR

In articol:

Prin intermediul unui mesaj trimis către Teatrul Evreiesc de Stat, Maia Morgestern a fost amenințată cu moartea. În urmă cu câteva zile, cunoscuta actriță a povestit că în timpul unei întâlniri la care au participat directori de teatre și de instituții de cultură, a asistat la un moment când cineva a rostit o replică antisemită. Mai mult, Maia Morgestern a publicat pe rețelele sociale două capturi de ecran cu e-mailul care conține amenințări la adresa ei. În imaginile postate de actriță vedem că mesajele au fost semnate din partea partidului AUR.

„Concret, am fost invitată oficial la o întrunire pentru directori de teatre și instituții publice de cultură, sub genericul: Vocea teatrului licean bucureștean. Lucru mare, oficiali. Chestiuni importante la ordinea zilei. Ajung cu câteva minute mai devreme. Directori, consilieri, reprezentanți. Pășesc zâmbitoare către colegii mai mari, să-i salut, să le dau binețe. Și iată ce-mi aud urechile: „Hai s-o facem așa, jid…” – ooops, eu n-am voie să scriu cuvântul acela (că-mi șterge FaceBook postarea), este permisă doar pronunțarea.

Am încremenit. Ce-ați spus? Răspunsul a venit promt, relaxat: „Hai, nu te mai supăra. Am spus așa în glumă…” Nu, nu pot să nu mă supăr! Nu când îl pronunță oameni de cultură. Nu când este pronunțat într-un cadru oficial. Și nimeni n-a părut deranjat. În afară de mine, căci am ajuns, normal, să mă simt eu deplasată că m-a lovit o scîrbă fără margini. Nu. Nu accept! E grav. E urât. Sunt rănită. Tremur”.

Maia Morgenstern a făcut public mesajul cu amenințări

Președintele AUR se dezice și condamnă amenințările transmise actriței Maia Morgenstern

La rândul lor, membrii partidului AUR au luat act cu stupefacție de atacul degradant, antisemit și suburban la adresa doamnei Maia Morgenstern. Imediat după ce actrița a făcut public mesajul cu amenințări, președintele formațiunii politice, George Simion, a transmis un comunicat de presă, spunând că condamnă

acest atac.

„Suntem consternați în fața acestei intoxicări pe care o considerăm incalificabilă! Este de domeniul evidenței că acest incident trist, survenit în chip programatic cu ocazia Paștelui evreiesc, este o intoxicare care trebuie pedepsită în cel mai aspru mod. Dorim să informăm opinia publică din România că cetățeanul numit Andrei Illarie NU este membru al Alianței pentru Unirea Românilor. Cerem organelor abilitate să se sesizeze, să identifice, să ancheteze și să pedepsească făptașul cu celeritate”, a declarat George Simon.