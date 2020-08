Maia Morgenstern a fost umilită de un polițist care nu purta mască de protecție! Maia Morgenstern a fost umilită de un polițist care nu purta mască de protecție!

Maia Morgenstern a trăit în urmă cu câteva zile un moment cu totul și cu totul halucinant. Totul s-a întâmplat pe o stradă din Capitală!

„M-am simțit umilită”

Actrița a avut parte o situație neplăcută în urmă cu câteva zile. A fost oprită de către un echipaj de poliție și umilită de către unul dintre polițiștii prezenți. Se pare că toată scena ar fi plecat de la faptul că femeia i-a cerut să își pună masca pe gură, iar acesta a refuzat.

Maia a scris pe contul ei de socializare toată povestea. Luni, 10 august, a fost oprită în trafic pe un motiv bizar- faptul că a plecat greu de la semafor, atunci când acesta a luminat culoarea verde. Omul legii nu purta mască de protecție și nici nu a respectat vreo regulă de distanțare socială. În momentul în care, actrița i-a sugerat polițistului să își pună masca, acesta a refuzat categoric.

„Eh. Sunt mânioasă. După spectacol m-am dus acasă, cu mașina. Puțin după ora 22. Victoriei colț cu Elisabeta. Conduceam prudent, pentru că eram obosită, pentru că în seara caldă de vară erau mulți pietoni la plimbare. M-a oprit o mașină de poliție. Am oprit, am pus masca de protecție, am deschis geamul. Agentul s-a apropiat. Fără mască. «Actele!». Am prezentat actele imediat și fără să întreb nimic. Nu mă știam vinovată cu nimic. Nu aveam chef de discuții cu un necunoscut care nu poartă mască. M-a întrebat «De ce ați așteptat la semafor? Era deja verde. Ați ezitat să porniți». Am explicat că în drum era o femeie cu un bebeluș în brațe, cu un cărucior, cu... se codea: să treacă mai departe, să se oprească, să se întoarcă. Subliniez, aveam mască și vorbirea îmi era îngreunată. Se înțelegea, probabil, mai greu ce spuneam. Domnul agent, fără mască, fără să respecte niciun fel de distanțare, se apropia din ce în mai mult. A constatat că nu aveam ITP-ul făcut. Mi-a dat amendă. «Aveți ceva de adăugat la procesul verbal de constatare? ». «Da. Dumneavoastră, domnule agent, nu purtați mască…». «Nu sunt obligat. Sunt în aer liber. Am vrut să vă pun etilotestul… Puteți plăti amenda... ». Foarte bine. Voi plăti amenda”, a scris Maia Morgenstern.

A rămas și fără talon

De asemenea, se pare că Maia Morgenstern nu a primit niciun fel de înțelegere din partea polițistului, ba chiar i-a fost ridicat și talonul de la mașină. Femeia nu a avut nimic de comentat și a decis să își plătească amenda.

„Așa spune legea și chiar sunt bucuroasă pentru asta: pot spune exact cum s-a petrecut. Dacă greșești, plătești. Fără ironie. În rest... prevenție, prudență, omenie. Hai! Stăm cu mască!”, a mai adăugat actrița.