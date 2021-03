Majda, adevărul despre eliminarea de la Survivor România! De ce a șocat-o nominalizarea lui Jador: „Când am fost în mare cu...” EXCLUSIV

In articol:

Majda a fost eliminată în urmă cu o seară de la Survivor România, după un consiliu tensionat. Jador a ieșit din nou favoritul publicului și a nominalizat-o încă o dată pe cea despre care spunea în repetate rânduri că o iubește și că o apreciază enorm.

Majda, declarații în premieră, după eliminarea de la Survivor România 2021

Totuși, acesta a votat-o, considerând că este una dintre verigile slabe ale echipei din care face parte, cea a Faimoșilor.

Deși în urmă cu o săptămână, tot Jador a fost cel care a propus-o spre eliminare, de data aceasta vedeta nu a mai fost șocată. În excusivitate pentru WOWbiz.ro, la Ștafeta Mixtă, Majda a recunoscut că prima nominalizare din partea lui Jador a surprins-o, pentru că nu se aștepta. A doua pară, însă, a luat-o altfel.

„Săptămâna trecută tot el m-a nominalizat. Pentru prima dată, atunci, a fost așa pe neașteptate, noi am avut o relați destul de strânsă, am fost ca mama lui, ne-am sfătuit. Am deschis mai bine ochii, atâta. Am fost afectată pe moment, dar apoi mi-am revenit. Am fost conștientă că e doar un joc și că pe rând vom pleca acasă. Nu e o tragedie.

Și la prima nominalizare pe care a făcut-o el, cu o săptămână în urmă, a întrebat-o pe Ana în mod direct, pentru că era ușor destabilizată și își dorea să plece. Ana i-a zis: „Te rog, votează-mă”, moment în care i-a spus Zanni: Nu, nu te lua după ea, vrea să mai stea. Eu cred că de acum începe Survivor, sincer. Conflictul a escaladat de mult între Zanni și Jador. Acum se va reaprinde, dacă va face cineva un pas greșit, pentru că sunt plini de tensiuni”, a declarat Majda, în exclusivitate la Ștafeta Mixtă.

Majda a dezvăluit, în exclusivitate pentru WOWbiz, care a fost strategia ei de la bun început, după ce toți au acuzat-o că s-a dat bine

pe lângă băieții din echipa ei pentru a rămâne cât mai mult în competiție. Faimoasa a spus adevărul.

„Strategia mea a fost cumva să mă strecor printre strategii, să nu mă despart de mine. Nu mi-am dorit să fiu plăcută în mod special, să mă vadă publicul într-un fel, mi-am dorit să fiu o luptătoare în ochii copilului meu, exact cum am plecat de acasă, mi-am dorit să nu îl dezamăgesc. De aceea am luptat cât am putut pe teren, am făcut cât am putut eu.

Majda și Jador[Sursa foto: Captură KANAL D]

Eu nu am spălat hainele băieților, din contră, când am fost în mare i-am învățat pe Culiță și pe Jador să își spele singuri hainele, pentru că despre asta este vorba, despre supraviețuire și despre cum să înveți să te adaptezi.

Mâncare le-am făcut pentru că ei și-au dorit, toți. Pentru că eu asta fac și în viața de zi cu zi, pentru că trebuie să știi cum să împarți mâncarea pe mai multe zile. Ei mi-au atrebuit rolul ăsta. Eu am încercat să nu fiu văzută altfel decât sunt văzute celelalte fete. Nu pot să îmi asum eu o vină, pentru că eu nu am făcut nimic ca să impresionez, altfel trebuia să mă cert cu fetele. Eu le-am cerut ajutorul”, a mai spus Faimoasa, după ce a fost eliminată de la Survivor România.( Motivul pentru care Majda a refuzat să mănânce la Survivor România 2021! Imagini incredibile cu vedeta la 90 de kilograme! Cât cântărește acum?)