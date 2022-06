Mallul distrus din Kremenchuk ar putea fi cea mai mare crimă de război a Rusiei de până acum în Ucraina. Ce spune un expert militar despre „cea mai mare organizație teroristă din lume”? | EXCLUSIV

In articol:

Oficialii ucraineni au declarat că cel puțin 20 de oameni au murit în atacul de luni asupra mallului, alți 25 sunt internați în spital și 40 sunt dați dispăruți.

. @ZelenskyyUa As of the evening of June 28, the total number of russian missiles that have hit Ukrainian cities are estimated at 2,811.

russian missile hits shopping mall in the city of #Kremenchuk pic.twitter.com/94fwmyDDUl