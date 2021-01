Mama actriței Livia Taloi din Trăsniții s-a trezit din moarte clinică în drum spre morgă! Povestea șocantă a interpretei Anica Ganțu

In articol:

Interpreta de muzică populară Anica Ganțu, mama actriței Livia Taloi din serialul ”Trăsniții”, a fost declarată moartă la 21 de ani, la un spital din Serbia. Interpreta s-a trezit după în drum spre morgă.

Anica Ganțu a trecut printr-un moment extrem de greu în urmă cu aproape 40 de ani, după o întrerupere de

sarcină. Procedura i-a provocat o hemoragie puternică, în urma căreia a intrat în moarte clinică. Medicii au chemat poliția și au trimis-o la morgă, moment în care femeia a deschis ochii și a început să se miște.

Anica Ganțu: ”Am simțit cum mi se strâng oasele”

”Eram la un eveniment, în Serbia. Am cântat trei zile și în ultima mi-a fost foarte rău. Am ajuns cu greu în spital, deja leșinasem de două ori. M-au adus doi colegi, iar în holul spitalului am leșinat din nou. Cât am fost în starea aceea, pe care ei au numit-o moarte clinică, am simțit cum mi se strâng oasele, parcă mi se rupeau și am gândit că nu voi mai putea merge. Ei au crezut că am murit, hotărâseră să mă bage la morgă. Medicul s-a dus să anunțe poliția, pentru că eram cetățean străin și ceruse să vină traga să mă ducă la morgă. Între timp, eu am deschis ochii iar solista care a venit cu mine a început să țipe”,a povestit mama Liviei Taloi la emisiunea ”Folclorul sub lupă” de la Etno TV.

Actrița Livia taloi din Trăsniții

A cerut să-i fie făcută chimioterapie

Cântăreața de muzică populară a mai trecut printr-un moment teribil, atunci când a aflat că are cancer. Femeia a luat o decizie care i-a salvat, probabil, viața: a cerut singură să-i fie făcută chimioterapie, deși se afla într-un stadiu incipient al bolii

”Acum 12 ani am avut cancer. La acel moment am fost puternică. Nu mi-a dat chimioterapie, am cerut eu. Eram în stadiul 1. Până la mine, medicul nu a mai întâlnit așa ceva. A fost mai dificil când, după chimmioterpaie, mi-am pus perucă la un eveniment. Atunci, am plâns”,a mărturisit Anica Ganțu.