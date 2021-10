Mama Andreei Bălan, în lacrimi! Artista i-a dat vestea care a făcut-o să răbufnească: "E viața noastră, care nu a fost deloc ușoară"

In articol:

Andreea Bălan i-a făcut o surpriză mamei sale, Valeria, care a emoționat-o până la lacrimi. Celebra cântăreață i-a arătat celei care i-a dat viața, acum câteva zile, noul ei videoclip înainte să apară. Atât de emoționant i s-a părut momentul, dar și clipul video, încât Valeria Bălan a început să plângă.

Femeia nu și-a putut stăpâni lacrimile atunci când a văzut că povestea videoclipului este de fapt, întreaga lor viață.

În tot acest timp, Andreea i-a filmat reacția mamei sale și a postat-o pe Instagram, imediat cum a apărut și clipul pe Youtube. ”Plângi? De ce plângi? Te-ai emoționat?”, a întrebat-o Andreea Bălan, pe mama ei.

” E viața noastră, pur și simplu. E viața ta. Te răscolește, îți aduce aminte de toată viața noastră care nu a fost ușoară”, a spus Valeria Bălan, plângând. Femeia este foarte mândră de fiica ei și de cele două nepoate, de care are și grijă.

Valeria Bălan [Sursa foto: Captură Video]

Andreea Bălan și povestea piesei noi

Andreea Bălan a lansat piesa ”Soare după nori”, în videoclipul căreia a arătat întreaga ei poveste de viață. De la momentele frumoase, la cele grele de care a avut parte.

” Am in mana una dintre cele mai importante realizari din viata mea: albumul “Soare dupa nori”, un album motivational cu 13 piese de suflet, despre iubire, amintiri, pierderi, regasire, vindecare si putere.

Intodeauna mi-am dorit sa fiu un artist autentic si mereu mi-am pus trairile in muzica, iar acum tot albumul este o poveste plina de empowement care va ajuta sa aveti zambetul pe buze indiferent de ceea ce va ofera viata. De peste 20 de ani sunteti alaturi de mine si m-ati sustinut neconditionat, iar prin acest album vreau sa va multumesc si sa va motivez sa faceti lucruri marete, deoarece trebuie doar sa vrem, sa credem in noi si astfel reusim.

Videoclipul “Soare dupa nori”, a depasit 100 000 de vizualizari in 24 de ore si intrat deja in trending 🙏. Va multumesc din suflet pentru toate mesajele superbe pe care mi le-ati trimis❤️ Ma inclin in fata voastra si fara voi nu sunt eu 🙏🌈❤️ #newalbum #motivational #iubire #empowerment #SoareDupaNori”, este întregul mesaj transmis de artistă.

