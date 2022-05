Mama Andreei Tonciu, primele declarații după ce și-a iertat soțul. Ce spune despre femeia care a intervenit în căsnicia ei: "A făcut lucrul ăsta ca să se răzbune"

In articol:

Părinții Andreei Tonciu au fost la un pas de divorț, după ce tatăl vedetei a fost prins cu menajera casei. Deși era mai hotărâtă ca niciodată să pună punct căsniciei, se pare că mama brunetei a reflectat mai bine asupra situației și a decis să-i mai dea o șansă

partenerului ei.

Mama Andreei Tonciu, motivul care a făcut-o să se răzgândească în privința divorțului

Mama Andreei Tonciu a recunoscut că a fost la notar pentru a depune actele de divorț imediat ce a aflat despre infidelitatea soțului. Cu toate acestea, sentimentele pe care i le poartă omului lângă care a petrecut aproape 38 de ani au fost mai puternice. Femeia s-a răzgândit în ultima clipă și a decis să-i mai dea o șansă bărbatului:

"Mama Andreei Tonciu: Șocul este mai mare de partea mea, pentru că am avut o doamnă care mă ajuta la curățenie, care, din păcate...s-au întâmplat niște lucruri, așa cum a spus și Andreea. A fost la noi în casă timp de doi ani și jumătate. Nu am simțit absolut nimic, nici eu, nici fetele mele. Nu puteai să gândești că poate să se ajungă la așa ceva.

Reporter: Și cum ați aflat?

Mama Andreei Tonciu: Printr-o convorbire pe care am depistat-o eu între ea și soțul meu. Vă dați seama, soțul meu trece acum și el printr-o traumă și îmi spune cum de a putut să facă așa ceva. Pentru că suntem de aproape 38 de ani împreună fizic și a zis că a făcut o greșeală pe care o regretă și pe care o s-o regrete tot timpul. I-am propus să mergem împreună la notar și să băgăm actele de divorț, dar în momentul în care a venit ziua semnării ni s-a dat o lună termen. M-a convins că o să fie totul ok și o să fim fericiți până la adânci bătrâneți.", a declarat Maria Tonciu, în exclusivitate la "Teo Show".

Andreea Tonciu, alături de părinții ei [Sursa foto: Captură KANAL D]

"A făcut lucrul ăsta ca să se răzbune pe soțul ei"

Mama Andreei Tonciu a dezvăluit că a purtat o discuție cu cea care a vrut să-i destrame căsnicia. Femeia ar fi declarat că a recurs la acest gest pentru a se răzbuna pe soțul ei, care i-a fost infidel în trecut:" M-am întâlnit o singură dată cu ea, venise la o altă doamnă căreia i-o recomandasem, fiind vecina noastră. Întrebând-o de ce a procedat așa, a spus că nu știe. A făcut lucrul ăsta ca să se răzbune pe soțul ei, care, la rândul lui, a înșelat-o. Și l-a găsit pe Făt-Frumos al meu.", a mai declarat mama Andreei Tonciu.