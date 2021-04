Mama artistei Celia a trecut prin momente cumplite, după infectarea cu virusul COVID-19! Declarații cutremurătoare: "Am simțit că o pierd"

In articol:

Celia și familia sa au fost infectați cu COVID-19. Primele declarații ale cântăreței.

Celia, infectată cu COVID-19

Celia a trecut prin momente cumplite. Artista și familia ei au fost infectați cu virusul COVID-19. Însă, mama cântăreței a contractat o formă mai agresivă a bolii, în cele din urmă, aceasta fiind internată la ATI.

„Am simțit că o pierd pe mama. Pentru mama era necesar să meargă la ATI, dar nu existau locuri. Medicii au improvizat o zonă unde țin cazurile grave. Acolo și-a pierdut viața soțul unei prietene din copilărie. E trist că oamenii nu realizează, ar trebui să fie mai atenți, să meargă mai repede la spital. Mama avea o saturație 95 la sută cu o zi înainte de a chema ambulanța. Seara avea 90 și a doua zi, când am chemat ambulanța, avea 84. Virusul i-a afectat inima, deși ea nu a avut probleme cardiace. În spital de abia mi-au stabilizat-o. Făcea fibrilații. În spital, când eram alături de mama mea, eu am stat lângă ea și când au dus-o lângă cei gravi. Simțeam că îmi arde inima de disperare, la propriu. M-am rugat foarte mult, în noaptea când mama s-a simțit mai bine, am simți o sărutare pe creștet. M-am rugat să n-o pierd! Nu aș vrea ca nimeni să trecă prin ce am trecut noi. Mulțumesc lui Dumnezeu că suntem încă toți!”, a povestit Celia, la Teo Show.

Chiar și soțul și fiul ei artistei au fost infectați cu noul coronavirus. Fiul artistei a contractat o formă mai ușoară, a făcut febră doar o zi, însă mama acesteia are nevoie în continuare de aparate pentru a putea respira. Artista, soțul și copilul și-au revenit complet la momentul actual.

„Mama momentan are nevoie de oxigen, deși este acasă. Știu că plămânul se reface, nu poate să respire fără ajutorul apartelor. Sora mea, deși a avut 75 la sută plămânii afectați, nu are nevoie de aparat. Eu sunt refăcută complet. Eu am fost internată în aceeași zi cu mama, eu nu eram atât de grav, ajunsese deja și la mine la plămâni virusul. Aveam 15 la sută plămânii afectați, soțul meu a avut 35 la sută plămânii afectați. Cred, sincer, că a fost vorba de o tulpină. Nu înțeleg de ce unele cazuri sunt ușoare, altele foarte grave. Fiul meu a făcut febră o singură zi, 39”, a povestit solista, la Kanal D.