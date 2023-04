Mama barmaniței de la Colectiv își amintește cum au arătat ultimele 24 de ore din viața fiicei sale! Cristina Matache: "De la început nu i-a plăcut acolo"

In articol:

Alexandra avea 26 de ani, iar în vara anului 2015 a decis să se angajeze ca barmaniță la Colectiv, după ce a mers la numeroase interviuri.

Urma să lucreze doar în weekend și pentru o perioadă scurtă de timp, până când își găsea ceva mai bun. Totuși, soarta a avut un alt plan pentru ea.

În noaptea incendiului din Colectiv Alexandra era la muncă, așa cum a povestit mama sa la "În oglindă" cu Mihai Ghiță. Tânăra a fost rănită și transportată la spitalul Bagdasar, acolo unde și-a găsit și sfârșitul. La aproape 10 ani de la tragedie, Cristina Matache, mama Alexandrei, a povestit cum au arătat ultimele 24 de ore din viața ei și ce i-a spus cu o zi înaintea tragediei.

Mama barmaniței din Colectiv a dezvăluit ce i-a spus fiica ei înaintea incendiului

Cristina Matache și soțul ei și-au pierdut, după incendiul de la Colectiv, singurul copil. Alexandra avea 26 de ani la momentul tragediei și lucra ca barman.

Tânăra a mers la muncă ca într-o zi normală, însă cu o seară înainte le-a spus părinților că intenționa să își dea demisia.

"Știu că își căuta o geacă de iarnă cu glugă. A fost plecată în mall, apoi a venit acasă și s-a îmbrăcat cu geaca respectivă. Avea o glugă extrem de mare și eu atunci i-am spus că e prea mare. A tot probat geaca aceea, iar apoi s-a dus să se joace cu cățelușul pe care îl aveam atunci.(...) După care i-a spus soțului: tati, e ultima zi când mă duc la muncă. Nu mai vreau să mă mai duc!

Mi-a spus că nu mai vrea să se ducă. După care ne-am văzut de ale noastre. Ea s-a dus sus, și-a făcut baie, vorbeam cu ea. Dimineața când am plecat la muncă m-am dus la ea să văd ce face.

Noi am plecat la muncă, ea a rămas și dormea. Trebuia să intre la șapte seara. M-a sunat pe la șase și mi-a zis că se duce la muncă pentru că i-au chemat mai devreme, aveau un eveniment. Ea lucra doar în weekend acolo", a povestit Cristina Matache, la Kanal D2.

Cristina Matache, mărturii cutremurătoare din momentul incendiului

Invitată la "În oglindă", Cristina Matache a mărturisit că bunicul Alexandrei a fost cel care le-a dat vestea incendiului, iar din acel moment a început coșmarul lor. Femeia a presimțit că ceva rău s-a întâmplat, s-au îmbrăcat și au plecat din spital în spital să își caute fata.

"A plecat la muncă la ora șase și ceva. În seara aceea nu ne-am văzut, am ajuns după ce ea plecase. Noi vorbeam în general în jur de unsprezece seara, ori mă suna ori îmi dădea mesaj.

În jur de zece seara atunci, ne-a sunat bunicul ei, a vorbit cu soțul meu și îl întreba unde lucrează Alex pentru că s-a întâmplat o nenorocire. Când a spus acest lucru am simțit că s-a întâmplat ceva. Atunci am simțit că a început să îmi bată inima foarte puternic și am sărit din pat să o sun.

Suna telefonul și nu răspundea. Mă îmbrăcam cu o singură mână. A intrat imediat panica pentru că nu îmi răspundea la telefon. Ea îmi răspundea de fiecare dată și dacă nu îmi răspundea mă suna imediat.

Am plecat amândoi și de atunci a început calvarul. Am fost la Colectiv și îmi aduc aminte că am văzut foarte mulți oameni. I-am întrebat dacă nu au văzut-o pe Alex. Am intrat în perimetrul în care nu se intra și era o doamnă cu o folie din aceea și am întrebat-o de fată. Doamna aceea mi-a zis: lăsați-mă că mi-a murit soțul acolo!", a povestit aceasta.

Alexandra a murit la 26 de ani

Alex, așa cum îi spuneau părinții a murit la 26 de ani, fiind una dintre victimele incendiului de la Colectiv. Tânăra s-a stins la doar câteva zile de la momentul tragediei.

"Am simțit că nu e moartă și am plecat de acolo.(...) Am găsit-o la Bagdasar la spital. Am ajuns acolo, în fața spitalului erau toți prietenii ei.

Am intrat înauntru, a venit o doamnă asistentă și mi-au spus să mergem cu ea. Ne-a băgat într-un salon, unde erau două fete. Avea părul foarte ars, era intubată(...) Am avut senzația că este undeva între două lumi.(...) Mi-a spus o doamnă asistentă că fiica mea nu este atât de arsă ca ceilalți și că o să fie. Nu am crezut o clipă că o să fie bine. Credeam că trăiesc un coșmar", a mai povestit Cristina Matache, la "În oglindă".

