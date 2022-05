Mama Biancăi Pop rupe tăcerea! Ce spune femeia, după ce fiica ei a acuzat-o că a internat-o cu forța la Psihiatrie?

In articol:

Videoclipurile postate de Bianca Pop, în care își acuză familia că a internat-o la Psihiatrie, au ajuns virale pe rețelele de socializare. La scurt timp, mama brunetei a făcut și primele declarații, pentru a lămuri întreaga situație.

Mama Biancăi Pop: "Ea are o depresie"

Mama Biancăi Pop a făcut primele mărturisiri la TV, după ce fiica ei a declarat că a fost agresată de familie și internată cu forța într-un spital de psihiatrie. Femeia a avut o reacție tranșantă, după întregul scandal iscat: "N-a bătut-o nimeni. Am plecat cu fiul meu să o ducem acasă. Ea a început să urle pentru că se droghează de câteva luni și a slăbit 18 kilograme și normal că am chemat Poliția și Salvarea, că altfel nu o puteam duce, ca să o detoxific. Ea se droghează și bea, e grav bolnavă. Ea a vrut să sară pe geam, a locuit la etajul 10 și băiatul meu a trebuit să o imobilizeze, dar în niciun caz să o lovească. Ea are o depresie.", a declarat mama Biancăi Pop, în cadrul unei emisiuni TV.

Bianca Pop, acuzații grave la adresa familiei sale

Ipostaza în care Bianca Pop s-a afișat pe rețelele de socializare i-a cutremurat pe internauți. Fosta ispită a publicat imagini din salonul unei clinici de psihiatrie unde, spune ea, a fost internată forțat. Bruneta și-a acuzat fratele de agresiune și a făcut declarații tulburătoare despre mama sa: "Pe mine m-a adus mama mea la nebuni, pentru că eu am slăbit 15 kilograme. Dar nici nu sunt 15 kilograme, uitați-vă în ce fel de condiții de boschetară stau.

Ferească-mă Dumnezeu de nebuni. Păi aici știți ce fel de oameni sunt?! Și frate-miu m-a bătut, a venit Poliția și Poliția m-a dus la nebuni(...). La nebuni a fost mama mea. Din acest moment pentru mine mama mea a murit.", a spus Bianca Pop, pe rețelele de socializare.

