Mama Biancăi Rus dă de pământ cu Daniela Ploia, după ce a acuzat-o pe fiica ei că nu are ce căuta în industria muzicală: "Dacă aș prinde-o pe duduia asta, fir cu fir i-aș scoate" | EXCLUSIV

Daniela Ploia a aruncat săgeți către mai multe staruri din țara noastră. După declarații acide despre Marcela Fota, următoarele pe listă au fost Bianca Rus și Lorenna. WOWbiz vine cu replica pentru interpreta de muzică populară.

Mama Biancăi Rus, mesaj tranșant pentru Daniela Ploia

După ce i-a transmis un mesaj tranșant Marcelei Fota, Daniela Ploia desființează alte două colege de breaslă. Este vorba despre Bia Rus și Lorenna. WOWbiz are prima reacție și anume mama Biancăi Rus, care nu a avut milă de artistă.

"Să știți că sunt foarte pornită pe această doamnă Daniela Ploia. Eu cred că această doamnă are probleme la mansardă, așa cum chiar ea declară într-un articol, pentru că eu urmăresc artiștii de muzică populară, manele, ușoară, interni și de dincolo. Ea declară că are mulți prieteni doctori pe Facebook. Eu cred că aici e problema. Declară despre iubitul ei că este bipolar. Păi femeia asta este bipolară. Sunt foarte pornită împotriva ei. Fata mea nu a cântat populară niciodată. A cochetat cu muzica etno, a prezentat artiști, s-a zbătut cu muzica, a încercat să răzbată între pop și etno, dar niciodată populară. Dacă cineva nu face acel ceva, cum poți tu să spui ca face? Păi nu are această doamnă probleme la mansardă? Dacă aș prinde-o pe duduia asta, fir cu fir i-aș scoate. Dacă spunea că nu cântă bine muzică ușoară, asta este, atât a putut Bianca, fiica mea, mai mult n-a putut. Fiecare avem un noroc. Poate al ei a fost slăbuț decât al altora. Fata mea nu moare de foame, trăiește bine din toate punctele de vedere. Această doamnă are probleme. Îi transmit eu că are probleme. Bianca este fată faină, serioasă și nu jignește, numai când nu mai poate.", a declarat mama Biancăi Rus, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Mama Biancăi Rus îi ia apărarea Lorennei

Mama Biei a ținut să o apere și pe Lorenna. Aceasta susține că nici fiica ei și nici Lorenna nu trebuiau discutate de către Daniela Ploia și le laudă celor două calitățile artistice.

"Fiecare are un loc, că este gras, slab, talentat. De ce zice și de Lorenna? Fata aia chiar cântă. Are și spate și susținători. Rușine să îi fie Danielei Ploia. Cine poartă grija altuia, să-și vadă întâi bârna din ochii lui și pe urmă pe cea a vecinului.", a mărturisit mama Biancăi Rus, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

