Mama Carminei, enervată de gestul lui Liviu Vârciu! Ce a făcut prezentatorul cu fiica lui: „A avut o criză, a zis că nu-i adevărat”

Carmina este fiica cea mare a lui Liviu Vârciu, în vârstă de 20 de ani. Tânăra este studentă la facultate în Capitală și de câteva luni locuiește singură, asta după ce tatăl ei i-a cumpărat un apartament în București. Ei bine, recent, în cadrul unei emisiuni TV, tânăra a făcut o dezvăluire din viața sa, povestind un moment care s-a petrecut în urmă cu mai mulți ani.

Este vorba despre momentul când Carmina și-a făcut un tatuaj, susținută chiar de tatăl ei în această direcție. Mama tinerei nu era deloc cu acest lucru, iar atunci când a văzut că fiica sa nu a ascultat-o și a fost îndrumată de Liviu Vârciu în acest sens, Ami Teiceanu s-a enervat la maxim.

„Îmi plăceau foarte mult tatuajele, de când mă știu. Am făcut primul tatuaj la 16 ani. Cu el l-am făcut (n.r- cu Liviu Vârciu). Mama nu știa. Mama când a aflat a avut o criză, a făcut cu inima săraca, a zis că nu-i adevărat, că-i nebun. Eu atunci eram la tata și îi spuneam că atunci când o să fiu mai mare o să vreau un tatuaj. Și el a zis: Pai hai să...Dacă vrei, să ne facem unul și împreună. Peste două sau trei zile am avut programarea, am mers și mi-am făcut tatuajul”, a mărturisit Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, la Exclusiv Vip.

Carmina [Sursa foto: Captură TV]

Carmina, despre partenerii de viață ai părinților ei

Liviu Vârciu și Ami Teiceanu, părinții Carminei, s-au despărțit pe vremea când aceasta era destul de mică, iar între timp, cei doi și-au refăcut viețile.

În urmă cu ceva timp, tânăra a făcut o serie de declarații despre partenerii de viață ai părinților ei, explicând concret cum se raportează la persoanele alături de care și-au refăcut viețile mama și tatăl ei.

"Da, mama și-a mai refăcut viața. Adică nu cred că au fost suferințe. Au fost destul de maturi amândoi. Dacă nu mai funcționează, nu mai funcționează și aia e, drum bun, cale bătută. Avem un copil, vorbim când e necesar strict pentru copil și în rest suntem fiecare cu treaba lui. Eu am fost prioritară, adică n-a fost nimeni peste mine, nici măcar ea. Nu cred că a fost gelos când a intervenit cineva în viața mamei, pentru că știu că ei se respectă unul pe celălalt. Pentru mine nu există niciodată mamă vitregă, nimeni, indiferent cine ar fi, și nu există nici tată vitreg. Sunt partenerii, bărbatul sau femeia cu care ai mei și-au refăcut viața.", a declarat Carmina Vârciu, pentru fanatik.ro .