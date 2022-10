Mama Deliei le dă replica celor care au criticat-o pe artistă că nu vrea copii: "Voi nu îi cunoașteți fața asta!". Gina Matache face dezvăluiri în premieră | EXCLUSIV

In articol:

Delia a stârnit un val de reacții în mediul online, după ce a vorbit deschis despre motivul pentru care nu își dorește să devină mamă. În urma declarațiilor făcute, internauții au criticat-o aspru, iar mama sa, Gina Matache, a ținut să-i ia apărarea.

Delia, declarații scandaloase despre motivul pentru care nu are copii

În urmă cu ceva timp, Delia a aruncat internetul în aer cu afirmațiile ei despre copii. Vedeta a vorbit asumat despre acest subiect și de ce nu vrea să devină mamă. Tot ce a spus a devenit instant viral și comentat de toată lumea.

"De ce nu fac? Nu știu, dar cred că ar trebui felicitați oamenii care nu fac, pentru că toată lumea face, suntem foarte mulți și chiar nu mai avem nevoie să fim foarte mulți. Ne-am atins scopul, ne-am înmulțit destul de mult, e plină planeta de noi. Nu suntem prea simpatici așa, adică facem mult rău, consumăm multă hrană, consumăm foarte multe chestii, facem rău, poluăm. De ce să fac? Încă unul? Nu, frate. Lasă să nu fie, nu stau eu bine fără stres și fără obligații? Nu plec eu de acasă când vreau și mă întorc când vrea inimioara mea? Nu fac eu în viața asta ce vreau eu? Ba da! Deci, vrei complicații? Fă un copil", a declarat

Delia, pe rețelele sociale.

Citeste si: Paula Seling, primele detalii despre divorțul de Radu Bucura! Ce s-a întâmplat- kfetele.ro

Citeste si: Poliţiştii vor ieşi la pensie la 65 de ani. Val de demisii şi dosare de pensionare la IPJ- bzi.ro

Gina Matache justifică declarațiile Deliei

Mama Deliei nu se dă înlături cu una, cu două și sare în apărarea fiicei ei. Mai mult explică pentru toată lumea ce semnifică de fapt declarațiile artistei și cum privește ea subiectul. A vrut să le dea și o replică celor care au comentat fără să cunoască povestea din spate și care nu au înțeles situația. Toate acestea au fost lămurite de Gina Matache, într-un interviu exclusiv cu WOWbiz.

"În primul rând, aia nu a fost o declarație. Nu a înțeles lumea, de fapt. În al doilea rând, când îți dai cu părerea, după părerea mea, trebuie să fii întrebat, așa că se trezește tanti Lenuța sau nenea Ion să comenteze, dar bun, dacă ai comenta la modul 'Măi, nu cred că zici bine sau altceva', chiar nu mă deranjează. Dar să spui, 'Du-te fă, că ai bani și nu îți permiți să faci' și rămâi trăznit la ce pot unii să debiteze. Așa că, până la urmă, buni, răi, ăștia sunt românii noștri, mai clevetitori, îi iei așa cum sunt și asta basta. M-a deranjat un pic, dar până la urmă nu a fost declarația ei. Ea, în live-ul ei acolo cu copiii, cu ăștia de 14-15 ani, ca să scape de întrebările agasante, dă niște răspunsuri de-astea. A fost o joacă pentru ea și cineva mi-a zis 'De ce iese mă-sa să o apere?', așa scriu oamenii. Dar ei nu au întrebat. Eu am răspuns doar întrebărilor presei, nu are nevoie ea la 40 de ani să fie apărată și nici nu își dorește. Ea mai are și un stil ironic de a vorbi, voi nu îi cunoașteți fața asta. Dar Delia când începe să ironizeze pe cineva nu îți spune direct în față 'Vezi că ești nu știu cum'. Te prinzi foarte greu. Ea nu a deranjat pe nimeni, ea nu a vorbit niciodată de rău pe nimeni. Când a fost călcată pe bătături, nu a urlat, ți-a dat-o ușor. Nicidecum că mă bag eu în treburile copiilor mei sau că mă bag ca musca în lapte.", a explicat Gina Matache, în exclusivitate, pentru WOWbiz.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!