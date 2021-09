Mama gemenilor din Ploiești aruncă vina pe Alina, prietena ei. Femeia o consideră vinovată de moartea micuților: "Nu avea de unde să știe cine a căzut primul"

In articol:

Mama gemenilor din Ploiește a spus adevărul despre noaptea în care micuții au căzut de etajul 10 al blocului în care locuiau. Ce s-a întâmplat, de fapt, în seara respectivă?

Mama gemenilor din Ploiești, declarații cutremurătoare

Andreea, mama gemenilor din Ploiești, nu poate să își revină după pierderea suferită.

Femeia o declară vinovată chiar pe prietena ei, Alina, despre care susține că aceasta ar fi știut care dintre cei doi copii a căzut primul de la geam.

”Tot ce gândesc eu, a fost o școală de-a Alinei, ca eu să pot să ies cu ea la treabă, că eu nu mai ieșeam la treabă cu ea, am avut și anumite probleme, am fost și în spital. Alina nu avea de unde să știe cine a căzut primul, de unde știe Alina cine a căzut primul?!”, a spus mama gemenilor din Ploiești.

În continuare, femeia își aduce aminte de noaptea respectivă. Se afla cu fiul ei mai mare, într-o altă cameră, iar gemenii erau în grija Alinei, prietena ei. La puțin timp, a venit poliția și i-a bătut la ușă, moment în care se pare că a și aflat despre tragedie.

”Eu când am auzit că este poliția, am închis LIVE-ul, am sărit din pat cu băiatul meu, m-am dus, am luat cheile de pe frigider și am deschis ușa. În momentul acela, când m-a întrebat de copii am avut un șoc, după mi-am revenit, m-am dus repede în cameră și am văzut că nu mai sunt copiii. Salteaua era dată jos din pat, geamul deschis de tot și masa în dreptul geamului”, a adăugat mama gemenilor.