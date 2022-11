Mama Geta, afectată de scandalul lui Culiță de la botezul din Madrid! Nu suportă să își vadă fiul nedreptățit: "Dacă mie nu îmi place cineva cum cântă, trec mai departe" | EXCLUSIV

In articol:

Culiță Sterp a ținut prima pagină a tabloidelor în ultimele zile, după ce a avut parte de un moment neplăcut la un botez la care a cântat la Madrid.

Mama Geta reacționează la scandalul în care este implicat fiul ei cel mare

Artistul a povestit ce s-a întâmplat la botez și cum a plecat de la eveniment fără să primească restul de bani care i se cuveneau. Acum încearcă să își facă dreptate, iar disputa să se încheie în favoarea lui.

Mama Geta nu poate sta deoparte, când unul dintre copiii ei este nedreptățit. Scandalul botezului din Madrid a supărat-o foarte tare, mai ales când vede opiniile negative ale internauților. Mama Geta le-a transmis un mesaj dur celor care i-au criticat băiatul, fără să știe întreaga situație.

"Oamenii sunt foarte invidioși, foarte răi. M-am uitat acum și la Culiță. Atâta lume rea vorbește aiurea. Eu mă uit pe rețele, dar nu las niciun comentariu. Sunt răutăcioși. Dacă mie nu îmi place cineva cum cântă, trec mai departe, nu mă interesează de nimeni. Pe când alții, lovesc acolo, în tine și habar nu au, nu te cunosc. Eu am impresia că oamenii ăștia care împrăștie răutate, peste tot doar asta fac. Chiar nu au ce să facă. Sunt niște oameni care nu au viață.", a declarat mama Geta, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Culiță Sterp o va da pe doamna de la botezul din Madrid în judecată

Imediat după ce s-a aflat despre scandal, jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu artistul și ne-a dezvăluit că urmează să își facă dreptate pe cale legală. Vedeta spune că atât el, cât și femeia care a pornit cearta au semnat un contract pentru respectivul eveniment și că acesta ar trebui să fie respectat.

"Noi avem contract cu doamna și i-am spus că o să o dăm în judecată pentru că nu e normal să nu ne mai plătească niciun leu. Măcar dacă nu mai voia să ne mai plătească pentru următoarele ore, dar trebuia să ne plătească pentru programul de la 20:00 la 01:00. Eu am vorbit cu un avocat de la Cluj, am și înaintat o plângere și sper să se rezolve totul pe cale legală. O să cer și despăgubiri doamnei pentru că nu se face așa și daune morale pentru că tot scandalul ăsta nu a fost ok. Îmi strică și imaginea, vine ea la mine să arunce cu microfonul, erau o grămadă de oameni care filmau", a mărturisit Culiță Sterp, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

