Mama Geta, mesaj tranșant pe internet, după ce s-a aflat cine a furat seiful. A spus-o fără ocolișuri: "Te doboară fix acel om care..."

Frații Sterp a trecut prin momente dificile în vară, atunci când au fost jefuiți, în propria locuință. Un seif de peste 100 de kilograme, plin cu bani, le-a fost furat în miez de noapte.

La acea vreme, familia a alertat poliția și chiar a făcut cazul public, pentru a-i putea găsi mai repede pe cei care le-au spart casa. Acum, la câteva luni de la incident, mama Geta a anunțat că a descoperit, într-un final, cine ar fi fost făptașii. Chiar dacă nu le-a dezvăluit numele, a lăsat să se înțeleagă că hoții nu îi sunt deloc străini. Iată ce mesaj a publicat mama lui Culiță, în mediul online!

Mama Geta a transmis un nou mesaj, după ce a găsit hoții

Mama Geta a oferit recent ultimele informații referitoare la ancheta jafului. După lungi cercetări, se pare că familia Sterp a reușit, în sfârșit, să ajungă la cei care le-au spart locuința și care le-au furat sute de mii de euro.

Mulți dintre cei de acasă s-au întrebat cine sunt hoții, însă mama lui Culiță nu a vrut să divulge acest lucru. Totuși, un mesaj postat de aceasta, pe contul personal de Instagram, lasă de înțeles că autorii faptei nu erau persoane străine:, a fost mesajul distribuit de mama Geta, după ce a anunțat că a găsit hoții.

Mesajul postat de mama Geta [Sursa foto: Instagram]

Mama Geta: "Cu toate dovezile pe care le-am strâns am mers la poliție"

Mai multe detalii despre autorii jafului a oferit chiar mama lui Culiță, într-un interviu pentru playtech.ro. Aceasta a dezvăluit că ea și copiii săi au investigat cot la cot cu polițiștii, în tot acest timp, de când a avut loc marele furt: "Dacă în urmă cu două luni aveam doar niște bănuieli, situația s-a schimbat între timp. Mergând din aproape în aproape, vorbind cu unul și cu altul, am ajuns la cei care ne-au spart casa în vară. După mine, am găsit autorii, bate-i să-i bată! Nu pot să vă spun multe lucruri, dar am făcut anchetă în toată regula. Apoi, cu toate dovezile pe care le-am strâns, am mers la poliție.

Noi nu ne jucăm. Dar nici nu luăm legea în mâinile noastre. Nu ne facem dreptate singuri, că dacă ar fi fost așa, făptașii ar fi fost de mult trași în țeapă. Atâta ne-am chinuit cu povestea asta, că trebuia să iasă soarele și pe strada noastră. Numai cu câți oameni am vorbit, la câți nu ne-am plâns. De câte ori nu am mers într-o parte sau alta. Dar acum totul s-a sfârșit!", a mărturisit mama Geta, pentru sursa citată.

Familia Sterp [Sursa foto: Instagram]