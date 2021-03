Mama lui Augustin Viziru, infectată cu COVID-19! Actorul este dărâmat: „Am internat-o în spital”

In articol:

Augustin Viziru este unul dintre cei mai controversați și îndrăgiți actori din România. În prezent, cunoscutul actor trece prin momente extrem de dificile. În cadrul unei emisiuni de televiziune, Augustin Viziru a dezvăluit că mama sa a fost testată pozitiv cu coronavirus. Mai mult, mama actorului a ajuns în stare critică la Institutul „Matei Balș”.

„Nu am o stare tocmai bună, am internat-o ieri pe mama pentru că are COVID. Nu se simte prea bine. Am avut și eu în decembrie anul trecut, sunt în regulă acum, nu am avut mari probleme. Stiu inca ca mama este pe mâini bune. Sincer, îmi era frică de spital, am dus-o la Matei Bals cu Salvarea și totul este bine. Este sub control, conectată la un aparat cu oxigen. Eu sunt mai mămos de fel, de când a plecat tata, care era ALFA suprem, am rămas eu”.

Augustin Viziru

Fiica actorului îi dă putere și îl face să zâmbească

Deși se află într-o stare îngrijorătoare, fiica sa este cea care îl încurajează și îi dă putere să privească partea pozitivă a lucrurilor. Augustin Viziru a mai precizat că își petrece majoritatea timpului alături de fiica lui.

„Am un copil cu personalitate, nu e genul care să aibă răbdare. Trebuie să fie cum vrea ea mereu. Și este un copil foarte cuminte. Pot spune că avem un copil bun, dormim noaptea. Eu sunt în permanentă de garda noaptea. Dimineața avem un ritual: ne trezim, ne iubim, începe joacă. Nu știu ce să fac că nu mă lasă să o pup, cred că e din cauza bărbii”, a mai adăugat Augustin Viziru.