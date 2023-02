Mama lui Victor Rebengiuc nu l-a văzut niciodată jucând. Chiar actorul a dezvăluit motivul: „Tu mori acolo la teatru în piesele alea”

In articol:

Victor Rebengiuc este un nume mare al teatrului românesc și cu o contribuție importantă la dezvoltarea acestuia, dar și a lumii cinematografice. Maestrul a fost și încă este un adevărat mentor pentru zeci de actori la început de drum și nu numai.

Recent, actorul a dezvăluit că mama sa nu a fost niciodată la unul dintre spectacolele sale.

Mama actorului Victor Rebengiuc nu l-a văzut niciodată pe fiul ei jucând

Încă de la vârsta de trei ani, părinții maestrului Victor Rebengiuc au ales să pună capăt relație și să o ia pe drumuri separate. Tatăl acestuia i-a părăsit pe el, fratele lui și mama sa, iar după ceva timp a decedat. Actorul împreună cu fratele său au fost crescuți de către bunicii materni, care s-au dedicat educației lor. Mama artistului muncea din greu pentru a aduce bani în casă și își iubea atât de tare copiii încât niciodată nu a putut să vină la vreo piesă de teatru a vedetei

. Motivul principal pentru care femeia nu putea face acest lucru era pentru că nu putea accepta ideea că fiul ei ar putea muri, chiar dacă era vorba numai despre un rol pe care acesta îl interpreta.

„ Mama nu a vrut niciodată să vină să mă vadă cum joc pentru că spunea: «T u mori acolo și eu nu vreau să văd (n.r. râde). Tu mori acolo la teatru în piesele alea și eu nu vreau să văd asta». Nici într-o piesă nu voia măcar să mă vadă murind. Își iubea copiii, săraca. Avea doi copii. Muncea foarte mult. La un moment dat ea era singura care aducea ceva în casă, un salariu. Tata mare nu avea de lucru. A fost greu, greu! ”, a declarat maestrul într-un podcast.

Cui îi datorează Victor Rebengiuc cariera sa

Pasiunea lui Victor Rebengiuc pentru actorie a pornit încă din școală. Totul i se datorează unui coleg mai mare al artistului care a venit și l-a pus pe acesta să joace într-o piesă. Apoi, un alt coleg care făcea dansuri populare i-a propus maestrului să vină la căminul cultural să joace un rol de chiabur. Actorul a fost atât de bun încât în loc de rolul pentru care a mers inițial, acestuia i s-a oferit chiar să interpreteze personajul principal.

„Cu teatrul tot din școală a pornit, de la un coleg mai mare care mi-a spus: « Dumneata o să joci în piesa pe care o pun eu aici în scenă», de ce a venit la mine să mă aleagă, nu am știut. Când l-am întrebat peste ani mi-a spus că nu-și amintește. I-am și spus că el mi-a hotărât destinul, că așa a fost, el m-a băgat în asta. Apoi a venit la mine un coleg care făcea dansuri populare și m-a întrebat dacă nu vreau să duc cu el la căminul cultural să joc un rol de chiabur, că nu aveau acolo. M-am dus, am dat un casting acolo să mă vadă instructorul. După probă mi-a spus că nu joc chiaburul și personajul principal. M-am ținut de acel instructor și am jucat în mai multe cămine culturale ”, a completat Rebengiuc.