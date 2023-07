„Mama m-a rugat să nu o chinui” Ana Baniciu, mărturisiri cutremurătoare despre mama sa! Artista a fost alături de cea care i-a dat viață până în ultima clipă: „Am stat două luni cu ea în spital”

In articol:

Ana Baniciu este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite cântărețe din țara noastră. De-a lungul anilor, a reușit să-și clădească o carieră de succes în industria muzicală, dar și în lumea televiziunii.

Artista a cochetat și cu actoria, interpretând un rol într-un serial foarte apreciat de public. În tot acest timp, a adunat de partea sa o mulțime de fani, care îi sunt alături la fiecare pas.

Cu toate acestea, viața vedetei a fost umbrită de un eveniment tragic, după ce și-a pierdut mama. Acest episod trist și-a pus amprenta asupra sa și nu își poate reveni din șoc.

Ana Baniciu, dezvăluiri emoționante despre mama sa

Fiica lui Mircea Baniciu a avut parte de o lovitură grea de la viață, după ce mama artistei a trecut în neființă. Artista a mărturisit că avea o relație extrem de apropiată cu cea care i-a dat viață, tocmai de aceea a fost foarte marcată de acest episod tragic.

Mai mult decât atât, atunci când se afla pe patul de spital, Ana Baniciu i-a promis mamei sale că nu o va chinui atunci când nu se va mai putea face nimic din punct de vedere medical pentru a se pune pe picioare. Deși a fost foarte greu să dea acea semnătură, artista s-a gândit la promisiunea pe care i-a făcut-o celei care i-a dăruit viață.

„Mama m-a rugat să nu o chinui, dacă chiar nu se mai poate face ceva (din punct de vedere medical), iar acea semnătură a fost cea mai grea din viața mea(...), a povestit Ana Baniciu în podcastul moderat de Emma.

Ana Baniciu a stat alături de mama sa în spital

Vedeta și mama sa au fost de nedespărțit pe tot parcursul vieții, motiv pentru care se puteau lăuda cu o relație mamă-fiică așa cum mulți nici nu își pot închipui. Ana Baniciu a stat alături de această în spital, până când s-a stins din viața. A fost, fără doar și poate, cel mai greu moment, însă a reușit să se pună ușor, ușor pe picioare.

Cântăreața îi simte zilnic lipsa mamei sale, însă încearcă să îi păstreze vie amintirea și să se gândească la toate momentele frumoase pe care le-au trăit împreună.

„Eu cu maică-mea am fost lipite, siameze. Am fost împreună pe tot parcursul vieții noastre. A fost greuț. Știu că nu e o chestiune sănătoasă în orice fel de cuplu, în orice fel de combinație, dar noi ne-am iubit foarte mult.

A fost foarte grea trecerea. M-am uitat un pic în oglindă și m-am pupat, căci chiar am fost puternică și am zis: asta-i viața, hai! Și maică-mea mi-a zis asta. Noi am avut timp să vorbim. Am stat două luni cu ea în spital și am putut să vorbim tot. M-a lăsat să îi dau și eu înapoi puțin din cât mi-a dat ea. Oricum aș fi fost lângă ea.”, a mai spus artista în cadrul aceluiași podcast.