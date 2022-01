Mama Marinei, cealaltă fată lovită de agentul de poliție, face dezvăluiri cutremurătoare de la locul accidentului: „Am văzut că o resuscita, am strigat la ea să se trezească”

In articol:

Raisa Nicoleta a decedat pe 13 ianuarie, după ce a fost lovită din plin de autospeciala poliției pe o trecere de pietoni de pe bulevardul Laminorului din nordul Capitalei.

Camerele de supraveghere au filmat întregul moment și o surprind pe Raisa cum se ține de mână cu colega ei, Marina, și se uită temeinic de mai multe ori în stânga și în dreapta înainte de a trece strada. După ce s-au asigurat că nu vine nicio mașină, cele două pașesc pe zebră, dar câteva secunde mai târziu o iau la fugă în încercarea disperată de a-și salva viața. Din nefericire, polițistul care conduce mașina le lovește din plin.

Marina este aruncată înapoi pe bordură, dar supraviețuiește și are nevoie doar de îngrijiri medicale, pe când Raisa este luată încă 50 de metri pe bodul mașinii, abia atunci agentul pune frână, iar copila de 11 ani se prăbușește la pământ. La scurt timp, aceasta moare.

Mama fetei care a supraviețuit accidentului produs de agentul de poliție face dezvăluiri incredibile de la fața locului.

Mama Marinei: „A m auzit-o pe Marina cum plângea și mă striga”

Femeia a fost alertată de o martoră și a venit într-un suflet la fața locului. A găsit-o pe fiica ei pe asfalt, în timp ce aștepta să fie preluată de o ambulanță. Copila a supraviețuit accidentului, dar a fost rănită destul de grav la unul dintre picioare.

Mama Marinei a mers să vadă în ce stare se afla Raisa și a avut un șoc să vadă cum cadrele medicale de pe Salvare o resuscitează fără rezultat. Femeia a strigat cât a putut de tare la ea să se trezească, dar a fost în zadar.

„Am fost sunată de o doamnă care se afla în momentul accidentului acolo. Fetița mea a rugat-o să mă sune. M-a sunat, m-a întrebat dacă sunt mama Marinei, mi-a spus că avut loc un incident la trecerea de pietoni, că fetițele au fost lovite de o mașină de poliție pe trecerea de pietoni. Pe fundal, am auzit-o pe Marina cum plângea și mă striga: ”Mami, mami, vino repede că mă doare rău piciorul!” Asta este tot ce am auzit. Nu știu cum am zburat până acolo.(...) Lume multă, două ambulanțe. Nu am știut în ce direcție este copilul meu.(...) M-am dus la ea și micuța plângea că o doare piciorul rău. Îi pusese cineva un pulover sub fund.

I-am zis să nu se miște că trebuie să vină salvarea, apoi a venit încă o salvare care a luat-o, a examinat-o să vadă dacă mai are și alte răni în afară de picior. I-au imobilizat piciorul, după care am așteptat o altă ambulanță să vină s-o ia s-o transporte la spital. În timpul asta m-am dus la ambulanța în care era Raisa, am văzut că o resuscita, am strigat la ea să se trezească și asta a fost toată interacțiunea mea, apoi m-am întors la Marina ”, a povestit femeia.

Cum a reacționat prietan Raisei când a aflat că ea nu a supravieșuit accidentului

Marina a fost transportată de urgență la spital, unde medicii au supus-o la o intervenție chirurgicală, după ce în urma impactului cu autospeciala poliției s-a ales cu ruptură de tibie și de peroneu. Copila i-a povestit mamei sale că a visat-o pe Raisa cum a chemat-o la ea să se joace împreună, iar atunci femeia a fost nevoită să-i dea vestea cumplită.

„ Când am ajuns noi la spital, până așteptam să intrăm în operație, am impresia că am ațipit și s-a trezit cu zâmbetul pe buze: ”Mami, am visat-o pe Raisa, mi-a zis să intrăm să ne jucăm”. Aveau ele un joc, My little pony sau ceva.(...) Inițial am zis să nu-i spunem, dar ea este dependentă de telefonul mobil și am zis că decât să intre și să afle de la copii, mai bine... A zis ”Raisa e bine, nu?”, zic ”Nu” și zice ”Raisa a murit?”, ”Din păcate, da” și asta a fost tot. Marina a avut doar această ruptură la picior de tibie și de peroneu, Este bine din punct de vedere medical, operația a reușit 100%, cum și-a dorit domnul doctor. Acum ne recuperăm, ieri am venit acasă ”, a mai mărturist mama fetiței rănite.

