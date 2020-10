Oana Roman [Sursa foto: Instagram]

Din cauza conflictelor pe care Oana Roman le avea cu părinții ei, vedeta nu s-a mai văzut de mult timp cu ei. Recent, Petre Roman a reușit să se întâlnească cu Oana Roman și a putut să își vadă nepoțica. Acesta a fost unul din motivele întâlnirii, chiar dacă cei doi nu au avut o relație apropiată, în prezent, politicianu încearcă să fie mai apropiat de nepoțica lui. De asemenea, vedeta a povestit în cadrul unei emisiunii că nu a avut o familie apropiată, ba mai mult, Oana Roman a fost pedepsită și bătută de tatăl ei de foarte multe ori. Oana Roman a mărturisit că este claustrofobă, iar politicianul a închis-o pe vedetă când era mică într-o cămară mică fără geamuri. „M-a bătut cu cureaua, nu știu ce făcusem. Dar mi s-a părut prea mult. Chiar l-am întrebat de ce a făcut-o, când am crescut’, a spus Oana. ‘M-a închis, odată, în cămară. Eu sunt claustrofobă, și m-a închis în cămara aia mică, fără geamuri… L-am întrebat, tată, de ce m-ai închis în cămară? Am stat acolo vreo zece minute”, a mai povestit Oana Roman în cadrul unei emisiunii.

Oana Roman[Sursa foto: Instagram]

Mama vedetei nu a putut să-i fie alături

Mama vedetei nu a putut să-i fie alături în creșterea Izabelei. Femeia în vârstă de 80 de ani se confruntă cu probleme de sănătate, iar acest lucru a făcut-o să se distanțeze de familie. ”Mama este un om foarte în vârstă, a făcut 80 de ani, are multiple afecțiuni de tot felul și nu mai este în putere necesară să o crească efectiv. Da, că Iza mai învață de la ea, că stau de vorbă sau că îi povestește lucruri și că învață de la ea chestii, da, dar strict în sensul de s-o ia, s-o ducă, s-o îmbrace, mama nu mai poate, din păcate”, a spus vedeta.

Sursa: Redacția.ro