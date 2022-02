Mama Raisei i-a trimis o scrisoare polițistului care i-a ucis fiica! Gestul lui a făcut-o să recurgă la asta: „Ai văzut în filmări, pentru că la trafic nu ai putut fi atent”

In articol:

Accidentul din București, în urma căruia Raisa și-a pierdut viața, în încercarea de a traversa strada, a ridicat multe semne de întrebare și a înfuriat întreaga țara.

Furie și ură față de cel care a provocat accidentul nu simțeau și părinții îndoliați. Liliana Barbu a spus public că nu-l consideră un criminal pe Constantin Popescu, însă acum mama care și-a pierdut prematur fiica i-a transmis tânărului polițist o scrisoare

prin care nu a mai fost la fel de blândă în declarații.

Citeste si: ”Să nu mai poarte haina de polițist”. Reacția tatălui Raisei, după ce a citit scrisoarea de la polițistul care i-a ucis fiica

Scrisoarea mamei Raisei Nicoleta [Sursa foto: indrumari-juridice.eu]

Mama Raisei, scrisoare dură pentru polițistul care i-a ucis fata

La aproximativ o lună de când agentul de poliție a făcut același gest, cerându-și iertare în scris și dorind să ajute, cumva, oricum, familia îndoliată, mama Raisei i-a cerut o favoare.

Citeste si: Incredibil, ce nume are această femeie din România. Toți se uită mirați când aud numele ei..- bzi.ro

Pentru că ancheta morții copilei nu a ajuns la final, după ce avocatul familiei a obținut încuviințarea probei cu poligraful, în ideea de a scoate la lumină dacă polițistul Popescu a mințit sau nu în declarația lui de inculpat, lucrurile au luat o altă întorsătură.

Polițistul Popescu, în cele din urmă, nu a mai acceptat proba cu poligraful, asta după ce a fost audiat de comisarul Bragadireanu, care, spune avocatul Adrian Cuculis, ar fi putut să-l sfătuiască în această privință.

În consecință, în urma refuzului de a face testul poligraf, mama Raisei, printr-o scrisoare, a avut-o o rugăminte, un sfat, pentru cel care i-a ucis fiica.

Prin rândurile pe care i le-a transmis lui Constantin Popescu, Liliana Barbu speră că, poate într-un ultim gest de omenie, acesta să arate

că nu are de ascuns ceva și să recunoască, spune avocatul, aproape evidentul: că stătea cu telefonul în mână la 100 de km/ h într-o zonă unde viteza era limitată la 30 km/h.

Citeste si: Reacție neașteptată din partea mamei Raisei, după ce a citit scrisoarea de la polițistul care i-a omorât fiica: „Nu l-am iertat. Trebuie să acceptăm ce s-a întâmplat”

”Bună ziua, Liliana Barbu este numele meu, ”mama” fetiței mele, Raisa, pe care am purtat-o, am crescut-o, am educat-o (pentru că ea chiar era un copil educat și atent). După cum ai văzut în filmări, pentru că la trafic nu ai putut fi atent, copilul meu s-a asigurat! În scrisoarea pe care ne-ai trimis-o, te-ai oferit să ne ajuți… Acum ar fi momentul să faci ceva, fiind de acord cu testul poligraf și cu ce ți se cere. Ajutorul pe care-l poți da este să faci tot posibilul să nu îngreunezi ancheta… se pare că nici asta nu poți face!Ți-am transmis că nu te considerăm ”criminal”, dar se pare că nici om nu prea ești! Mama unui înger!”, se arată în scrisoarea trimisă de Liliana Barbu polițistului Constantin Popescu.