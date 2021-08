Mama Sânzianei Buruiană are o pensie de 26.000 de lei pe lună! Ce meserie a avut femeia și cum s-a ajuns să încaseze atât de la stat? EXCLUSIV

Sânziana Buruiană s-a afirmat prin calitățile fizice 23:35, aug 5, 2021 Autor: Radu Constantin

Sânziana Buruiană a devenit celebră datorită pictorialelor sexy și mai puțin pentru nivelul de IQ. Înzestrată cu calități fizice excepționale, Sânzi, așa cum este ea alintată, a preferat mereu să joace rolul de ”blondă”.

Mama Sânzanei Buruiană a fost judecător la Curtea de Apel București

Lucrurile nu sunt mereu cum par, iar Sânziana este cel mai bun exemplu.

Un lucru mai puțin cunoscut despre Sânziana Buruiană este acela că a absolvit facultatea de Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice și are în CV un master luat cu nota 10. De altfel, modelul se trage dintr-o familie de ”oameni deștepți”: mama ei a fost magistrat iar tatăl a lucrat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri și Antreprenoriat în calitate de consilier superior. În 2019, Viorel Buruiană, tatăl Sânzianei, s-a stins din viață.

Sânziana Buruiană, alături de mama ei, Corina

Corina Buruiană, mama Sânzianei este acum unul din pensionarii de lux ai României. Ea a fost judecător la Curtea de Apel București până în 2009, atunci când s-a retras din activitate. Femeia este una din beneficiarele unei pensii speciale, care a crescut de la an la an.

În trei ani, pensia mamei Sânzianei a crescut de două ori și jumătate

Mama Sânzianei Buruiană are una din cele mai mari pensii din România datorită faptului că a lucrat o viață întreagă ca magistrat. În urmă cu doi ani, la data ultimei declarații de avere depusă de soțul ei, Corina Buruiană încasa anual de la statul român suma de 312.043 de lei, adică ceva mai mult de 26.000

de lei pe lună (5.200 euro). Venitul femeii a crescut de la an la an și este posibil ca în 2021 să fie și mai mare de atât, după ce punctul de pensie a fost majorat de câteva ori în acest interval. Spre comparație, în 2016, Corina Buruiană încasa circa 115.000 lei pe an, adică aproximativ 9.500 lei pe lună.

În declarația de avere a familiei Buruiană apar și două case: una ”de locuit” în Tâncăbești de circa 265 mp și o casă de vacanță la Sinaia. De asemenea, soții Buruiană dețineau două terenuri – în Prahova și Ilfov, câteva conturi bancare cu sume destul de mici dar și trei credite care totalizau, în 2019, aproape 600.000 de lei.

Sânziana Buruiană s-a transformat în familistă

Sânziana Buruiană are 37 de ani și este căsătorită cu fotbalistul Nicolae Zuluf, cu care are doi copii. În ultimii ani, ea a renunțat la statutul de bombă sexy și a devenit o familistă convinsă.