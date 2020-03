Mancare de urzici de post. Ce nu stiai despre urzici

Urzicile sunt bogate in proteine si reprezinta o alternativa pentru carne. Contin vitamine si minerale, sunt energizante si vitaminizante, curata sangele de toxine.

Urzicile sunt folosite pentru a trata afectiunile hepato-biliare, anemia sau problemele intestinale. Gatite, sunt delicioase si hranitoare, sunt o bogata sursa de proteine.

Americanii lauda spanacul drept aliment antianemie, pentru ca nu au aflat ce valoroase sunt urzicile. Și nu doar pentru conținutul de fier, ci mai ales pentru proteine. Da, ați auzit bine: deși sunt niște frunze, 40% din greutatea uscata a urzicilor este reprezentata de proteine. Urzicile au mai multe proteine decat soia și, chiar daca sunt proteine vegetale, conțin 8 din cei 9 aminoacizi esențiali.

Nu degeaba numim urzicile un tonic de primavara, cu 100g mancare de urzici primim proteine cat dintr-o friptura și acoperim 100% din doza zilnica de calciu și fier, de 4 ori doza de vitamina C și de 6 ori doza de vitamina A (betacaroten). Se spune ca putem alunga toate bolile cu 3 porții de urzici, deci profitați!!

Se știe despre urzici ca sunt antianemice, imuno-stimulante, alcalinizante (au mult potasiu), anti-inflamatorii și cu acțiune diuretica. Mai ramane sa aflam ca distruge și virusul gripal și le ridicam la rang de iarba de leac", a spus medicul nutritionist Mihaela Bilic pe contul sau de Instagram.

Primavara, cand sunt proaspete si fragede, frunzele fierte de urzici pot fi consumate ca orice leguma. Aceasta planta este bogata in vitamina C, iar apa in care a fiert poate fi consumata in loc de ceaiul obisnuit preparat din urzici. Uscate bine si apoi maruntite, urzicile pot fi pastrate timp indelungat si folosite ca adaos la mancare. Au proprietati de vitaminizare, mineralizare si intarirea organismului.

Inca din cele mai vechi timpuri urzica e folosita in scopuri medicinale si recomandata in curele de primavara. E sursa bogata de fier si minerale (calciu, magneziu, zinc, potasiu sau fosfor). Contine antioxidanti si vitamine (A, C, D, E si K) si lecitina. Urzica e un bun energizant, vitaminizant, mineralizant, depurativ (in curatarea sangelui de toxine) si tonic.

Urzica este folosita in stoparea caderii parului, tratarii matretei, a seboreei, a acneei sau a diferitelor eczeme, regasindu-se in componenta diferitelor creme, tincturi sau a sampoanelor. Este recomandata si pentru tratarea durerilor reumatice, pentru ca au puternic efect antiinflamator. Mai mult, este un bun diuretic, putand fi utilizata ca antihipertensiv sau in afectiunile rinichilor.

Beneficiile urzicilor

Urzicile sunt folosite in alimentatie si ca plante medicinale pentru regenerarea si detoxifierea organismului.

Care sunt beneficiile urzicilor:

- Vitaminizeaza si remineralizeaza corpul

- Lupta impotriva anemiei

- Curata sangele

- Are efect detoxifiant

- Impiedica multiplicarea bacteriilor.

- Au efect benefic in tratarea bronsitei si astmului

- Stimuleaza metabolismul

- Stimuleaza secretia bilei, secretia pancreatica, gastrica si intestinala, stimuleaza peristaltismul intestinal si digestia.

- Combat diareea, dizenteria si starile inflamatorii ale mucoasei tubului digestiv.

- Actioneaza impotriva viermilor intestinali.

- Activeaza procesele fiziologice de formare a eritrocitelor, leucocitelor si trombocitelor.

- Fluidifica sangele.

- Scad nivelul glucozei din sange.

- Opresc angerarea.

- Favorizeaza eliminarea masiva a acidului uric pe cale renala.

- Stimuleaza secretia glandelor mamare la femeile lauze.

- Activeaza regenerarea tesuturilor si epitelizarea, cicatrizand ranile.

- Provoaca scaderea temperaturii corpului in cazul starilor febrile.

- Sunt tonic capilar, combat matreata.

Ceaiul de urzica

Ceaiul din frunze de urzica sunt un remediu naturist la indemana.

Ceaiul se prepara adaugand doua lingurite de frunze uscate in 250 ml de apa (apa si planta se fierb impreuna). Se lasa la infuzat apoi 10 minute, dupa care se strecoara. Se beau doua-trei cani pe zi.

Efectele ceaiului de urzica:

- combate tulburarile intestinale, durerile de cap si problemele musculaturii sau ale articulatiilor

- imbunatateste activitatea cardiaca

- trateaza alergiile si acneea

- trateaza infectiile urinare

- trateaza dizenteria, diareea sau hemoroizii

Pulberea de urzica

Se macina fin radacinile si partea aeriana a urzicii. Pulberea se pastreaza in borcane de sticla inchise bine, in locuri reci si intunecoase, pana la 4 saptamani. Se administreaza de 4 ori pe zi, cate o lingurita intreaga, pe stomacul gol.

Tinctura de radacina de urzica

Se pun 15 linguri de pulbere de radacina intr-o sticla, peste care se adauga doua pahare (400 ml) de alcool alimentar de 60 de grade. Continutul se lasa la macerat doua saptamani, inchis ermetic, apoi se filtreaza si se pune in sticlute mici, inchise la culoare. Se administreaza de 4 ori pe zi, cate o lingurita.

Sucul de urzica

Se pun in blender 100 g de frunze proaspat culese, spalate bine, si 150 ml de apa. Se mixeaza, apoi se stoarce si se strecoara. Se consuma 120 ml de suc, zilnic, pentru tratarea afectiunilor hepato-biliare, a celor intestinale si a anemiei.

Utilizari cosmetice:

Pentru curatarea tenului si eliminarea impuritatilor de pe tenul gras se clateste fata cu infuzie preparata dintr-o lingura de urzici uscate la 250 ml de apa. Se fierb, se lasa sa stea 10 minute, apoi se strecoara si se curata bine fata si gatul cu un tifon inmuiat in aceasta infuzie.

Pentru tenul cu pori deschisi, se aplica seara o compresa cu infuzie combinata de frunze si radacina de urzica, care se tine o jumatate de ora. Tratamentul se face o data la doua-trei zile, avand efecte tonice.

Pentru parul gras se recomanda spalarea si clatirea cu „apa de urzici“. Se pun doua maini de radacina de urzica in doi litri de apa rece. Se lasa sa stea 10 ore, apoi se da un clocot, iar dupa 10 minute se strecoara.

Pentru intarirea si hranirea unghiilor se bea o cana de ceai pe zi, preparat din doua lingurite de frunze.

Precautii

Urzicile proaspete se administreaza cu precautie persoanelor cu tromboze, eventual aflate sub medicatie. Din cauza continutului ridicat de vitamina K determina o crestere a vitezei de coagulare.



Retete de post cu urzici

Cum pregatesti urzici cu hrean

Ingrediente

1 kg urzici

1 ceapa

2 linguri faina

1 radacina hrean

1 legatura marar

ulei

sare

piper

Urzicile se curata si se spala in mai multe ape, apoi se pun la fiert timp de aproximativ 25 de minute. Dupa ce sunt gata, se scurg, (se opreste o ceasca de zeama care va fi folosita ulterior) se toaca marunt si se calesc in ulei incins. Adaugati cescuta de zeama si faina.

Condimentati apoi cu sare si piper. La final, cand mancarea de urzici e aproape gata, adaugati mararul si hreanul. Mancarea de urzici cu hrean se serveste cu mamaliga. E delicioasa!

Placinta cu spanac, urzici si praz

Retete de post: placinta cu spanac, urzici si praz. Cum se pregateste placinta de post cu spanac, urzici si praz.

Ingrediente

1 kg spanac

500 g urzici

800 g praz

3 cepe rosii

400 g margarina

10 g drojdie uscata

3 linguri ulei

faina

un pahar cu vin

sare

intr-un castron se amesteca faina, drojdia, sarea si se amesteca bine. Se face o gaura in mijloc si se toarna treptat vinul, amestecand cu o lingura de lemn.

Aluatul se imparte in doua, apoi se intind doua foi. Margarina trebuie sa fie la temperatura camerei, pentru a o putea intinde bine pe foi. Cantitatea de margarina (pastrati doua linguri) se imparte egal pe cele doua foi si se intinde. Foaia de placinta se impatureste, ungand cu margarina si laturile pe care le intoarcem.

Foile de placinta se impaturesc ca doua pachetele, apoi le bagam la frigider si le lasam acolo pana cand pregatim umplutura.

Spanacul si urzicile se oparesc in apa fierbinte, se scurg si se toaca marunt.

Ceapa tocata se caleste in ulei incins. Peste ceapa se pune si prazul tocat si se lasa pana cand incepe sa fiarba. Cand a fiert, se amesteca cu spanacul si urzicile.

Se scoate prima foaie de placinta de la frigider, o intindem si o aranjam in tava, pe hartie de copt, astfel incat marginile sa depaseasca marginile tavii. Turnati compozitia peste foaie. Acoperiti placinta cu a doua foaie si uniti marginile ca sa nu iasa compozitia.

Placinta se inteapa si se unge cu margarina topita. Placinta de post cu spanac, urzici si praz se baga la cuptor si se lasa la copt timp de o ora, pana cand se rumeneste frumos.

Mancare de urzici si nuci

Ingrediente:

800 g urzici, 200 g nuci macinate, 50 g nuci tocate mai mare, 2 linguri ulei masline, 1 lingura hrean, sare, piper, ierburi de sezon.

Mod de preparare: Urzicile alese si spalate bine se fierb in apa cu sare. Se scurg, se toaca marunt, apoi se amesteca impreuna cu uleiul, nucile macinate, hreanul, sare, piper si cu putina apa in care au fiert, pentru a subtia piureul. La servire, se orneaza fiecare portie cu nuci zdrobite si ierburi de sezon.

Piure de urzici

Ingrediente:

1 kg urzici, 1 lingura faina, 1 ceapa, 2 linguri hrean ras, sare, ulei.

Mod de preparare: Urzicile curatate si spalate se fierb in apa clocotita cu sare. Dupa ce s-au fiert se scurg si se trec prin sita, se toaca marunt sau se mixeaza. Se adauga 2-3 linguri din zeama in care au fiert si faina, apoi se pun pe foc amestecandu-se bine, pana se face pasta. Separat se caleste ceapa si se adauga in piure. Piureul de urzici se serveste cu hrean ras si mamaliguta.