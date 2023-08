Manchester United dorește să-l înlocuiască pe Harry Maguire cu un jucător de la Bayern Munchen. Pe cine vor „Diavolii” să aducă de la bavarezi

In articol:

După patru sezoane petrecute pe Old Trafford, Harry Maguire a plecat de la Manchester United în vara acestui an. Ca să acopere postul, „Diavolii” trebuie să găsească un înlocuitor pentru fundașul englez.

Manchester United a accpetat o ofertă venită din partea celor de la West Ham United de 30 de milioane de euro pentru Harry Maguire Conform Digi Sport, sunt deja trei nume pe lista echipei

lui Erik Ten Hag. Aceștia sunt: Benjamin Pavard de la Bayern Munchen; Edmond Tapsoba de la Bayer Leverkusen și Jean Todibo de la Nice.

Manchester United își dorește un fundaș

Publicație L’Equipe precizează faptul că Manchester United îl dorește cel mai multe pe Benjamin Pavard, fapt pentru care au făcut o ofertă oficială de 30 de milioane de euro pentru fundașul lui Bayern Munchen.

Fundașii centrali pe care îi are la dispoziție Manchester United în acest moment sunt: Eric Baily; Jonny Evans; Teden Megi; Victor Lindelof; Lisandro Martinez și Raphael Varane.

Benjamin Pavard vs. Harry Maguire

Benjamin Pavard a venit la bavarezi de la Stuttgart în luna iulie a anului 2019. Acesta a strâns pentru Bayern Munchen 162 de partide, a marcat 12 goluri și a oferit tot atâtea pase decisive. Este de patru ori campion al Germaniei cu formația de pe Allianz Arena, a triumfat în UEFA Champions League în UEFA Champions League în sezonul 2019/2020 și a cucerit Cupa Mondială cu Franța în 2018.

Pentru naționala din Hexagon, Pavard are 49 de selecții și trei goluri. Pe Transfermarlt, cota de piață a fundașului francez este de 40 de milioane de euro.

Benjamin Pavard [Sursa foto: Instagram @benpavard21]

Harry Maguire a ajuns la Manchester United în luna august a anul 2019, fiind transferat de la Leichester în schimbul unei sume de 87 de milioane de euro.

A jucat 175 de meciuri pentru gruparea de pe Old Trafford, partide în care a marcat de șapte ori și a dat cinci assit-uri. Singurul trofeu de până acum pe care îl are Harry Maguire este Cupa Ligii Engleze pe care a câștigat-o în acest an alături de echipa antrenată de Ten Hag. Are 57 de selecții pentru Anglia și a înscris de șapte ori. Cota de piață pe Transfermarkt este de 20 de milioane de euro, de două ori mai mică decât cea a lui Benjamin Pavard.