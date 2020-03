Înainte ca Italia să fie devastată de epidemia de coronavirusul care, deja, a ucis peste 200 de persoane acolo, Alessio se întorsese în România pentru câteva concerte pe care le avea programate de câteva luni înainte.

Acum însă, autoritățile italiene au decis să închidă complet zona Lombardiei, inbstituind o carantină strică. Doar că Alessio este în România, iar familia lui e în Cremona, unul dintre orașele devastate de epidemie. ”Eu am avut câteva concerte aici, sunt deja de câteva săptămâni în România. Acum voiam să mă întorc acasă, dar mi-e imposibil. Am ajuns în situația să nu mai pot ajunge acasă, la familia mea. Vorbesc zilnic cu ei, dar, normal, sunt și eu agitat că ar putea păți ceva”, ne-a spus, în exclusivitate, Alessio.

Mai mult decât atât, recunoaște cântărețul, situația din Italia îi dă emoții cât se poate de serioase. ”Vă dați seama, e carantină, iar asta înseamnă o adevărată nebunie. Copiii nu mai ies să se joace în parcuri, locurile de joacă sunt practic închise, oamenii se feresc unii de alții... Iar asta, pentru niște copii mai mici, dar cred că și pentru adulți, înseamnă să înnebunească în casă de plictiseală. Normal, soția mea trebuie să se ocupe de patru copii, fără ajutorul meu, iar asta mă consumă și mai mult, știu cât este de greu. Iar eu nu pot să merg acasă, deși vreau, chiar și pe proprie răspundere, să fiu alături de ei, să fiu un sprijin pentru familia mea. Normal că sunt frustrat”, ne-a mai spus Alessio.

Alessio s-a însurat la 16 ani și are patru copii la doar 28 de ani

"Înainte de a decide părinții mei de a mă însura, ei tot făceau glume cu mine: "Hai că ai crescut, te însuram, îți luăm remorcă", dar eu sincer nici nu voiam să aud, nu simțeam că e cazul. Îți dai seama, la 16 ani, chiar nu aveam nicio treaba și nu-mi doream să mă căsătoresc, eu voiam să mai copilăresc. Au continuat "glumele" cu însurătoarea din partea părinților și, la un moment dat, începuse să mă încânte și pe mine gândul de a mă însura. Cu toate că nu era cu toată dorința, dar așa erau tradițiile la noi, eu fiind de etnie rromă.... Părinții mi-au vrut binele și s-au gândit că ar fi cel mai bine pentru mine să mă însor. Totul s-a întâmplat la vârsta de 16 ani, în Italia unde eram stabiliți de câțiva ani buni", povestea, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Alessio.

"La o diferență de 3 ani, cam așa sunt toți cei 4 copii, a apărut cel de-al doilea copil, tot o fetiță. Cu a două a fost mult mai ușor, am fost mai pregătit psihic, mai conștient cu ceea ce trebuie să fac. A apărut și cel de-al treilea copil, a fost băiat, ceea ce mi-am dorit foarte mult. Nu pot să zic că nu mi-am dorit fetele, dar așteptam să vină și un băiat. După ce s-a născut și băiatul, eu sincer nu mi-am mai dorit copii, deja aveam 3 și am vrut să ne oprim, dar s-a întâmplat să rămână pentru a patra oară însărcinată și a mai venit o fetiță. După al 4-lea copil am zis să punem stop aici, am hotărât împreună cu soția. La 28 de ani, am 4 copii și sunt foarte mulțumit de ei, sunt cei mai importanți pentru mine și cea mai mare realizare a mea. Sunt mulțumit din orice punct de vedere!”, mai spunea Alessio.

Zona în care stă Alessio, ”zonă roșie” în Italia din cauza coronavirusului

Italia este țara europeană cel mai dur lovită de epidemia de coronavirus și a cunoscut, sâmbătă, o creștere vertiginoasă a bilanțului, care acum a ajuns la aproape 6.000 de cazuri confirmate de îmbolnăvire cu Covid-19 și 233 de decese din cauza coronavirusului. „Ne confruntăm cu o situație de urgență. Este o urgență națională”, a declarat premierul Giuseppe Conte. Cel puțin 16 milioane de oameni sunt vizați de măsurile de carantină obligatorie până la începutul lunii aprilie. Provinciile vizate de măsurile de carantină sunt: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso și Veneția, în acele zone locuind și familia lui Alessio, chiar dacă nu sunt afectați de coronavirus.