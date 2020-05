In articol:

Costel Biju s-a filmat în fața unei biserici în timp ce, fără să stea pe gânduri, a jurat că nu se va mai vedea cu o anumită femeie, identificată drept Dana, presupusa amantă a manelistului.

”Eu am un jurământ pentru totdeauna, să moară copiii mei și eu să fac cancer în gât dacă eu, din secunda asta, termin cu Dana pentru tot restul vieții. Nu o să mai am nicio treabă cu ea, nu mă interesează câte zile mia trăiesc”, a spus Costel Biju, în fața bisericii, momentul jurămintelor ajungând, într-un final, și la restul familiei sale, cu toții puși în pericol de respectiva femeie și de atracția care a existat între manelist și ea.

Normal, maneliștii nu l-au iertat ope Costel Biju pentru felul în care a fost și s-a umilit. ”Sunt puțini care nu au amante, dar, când sunt prinși, o scot ei la capăt, mai cumpără un cadou, mai stau pe acasă, se cumințesc o vreme. Costel Biju s-a umilit, nu ai cum să te juri așa și să plângi în fața bisericii pentru o amantă”, ne-a spus unul dintre maneliștii cunoscuți, implicat și el în cteva scandaluri de-a lungul vremii pentru că a călcat strâmb.

Manelistul Costel Biju, implicat într-un dosar cu droguri

Acum aproape 7 ani, manelistul Costel Biju a fost implicat într-un răsunător scandal de trafic de droguri, el fiind chemat, de câteva ori, la sediul DIICOT pentru a da explicații procurorilor. La acea vreme, Costel Biju fusese pus sub acuzare pentru deținere de droguri în vederea consumului.

Manelistul Costel Biju, acuzat că nu își întreținea copilul

În urmă cu un an, în spațiul public a apărut o femeie care l-a acuzat pe Costel Biju că ar fi tatăl copilului ei și că nu contribuie deloc la creșterea fetiței cu pricina. "Lua fata în braţe, o pupa. Mi-a spus că seamănă foarte mult cu el. Mi-a arătat o poză cu el când era mic. Îi trebuie foarte multe unui copil şi pe el nu-l interesează. Nu mă ajută financiar. Am nevoie de ajutor să mă ajute cu fata. Trebuie tot timpul scutece. Ajung până în pânzele albe pentru copilul meu, să şi-l recunoască! Şi să-şi ajute copilul! Am fost cu el, am făcut testul de paternitate", a spus Florentina, presupusa amantă, la "Acces Direct".