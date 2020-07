In articol:

Descinderile mascaților, care au avut loc la mai multe adrese din București, dar și în Ilfov și Teleorman, s-au soldat cu reținerea a 13 persoane din clanul Duduienilor.

Marți dimineață, polițiștii au efectuat 11 percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov și Teleorman. Misiunea face parte dintr-un dosar de tâlhărie și șantaj.

Clanul Duduienilor i-ar fi tâlhărit pe lăutari

Conform unor surse judiciare, perchezițiile au loc la clanul Duduienilor, care ar fi tâlhărit mai mulți maneliști după spectacole sau i-ar fi obligat să cânte gratis.

Cercetările sunt efectuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Eforturile celor o sută de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, care au avut parte de sprijinul Inspectoratului General al Poliției Române, s-au soldat cu punerea în aplicare a 11 mandate de percheziție domiciliară și 13 mandate de aducere. Persoanele vor fi duse la audieri la sediul Serviciului Grupuri Infracționale Violente.

Acțiunea beneficiază de sprijinul Unității Teritoriale de Analiza Informaţiilor, Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Dramă pentru clanul Duduienilor la începutul lui martie

Clanul Duduienilor au mai primit o lovitură în martie când Laurențiu Duduianu a anunțat moartea unui membru important al clanului, răpus de o boală incurabilă.

”Scriu asta cu mare durere in suflet si imi curg lacrimile pe telefon. M-ai parasit prietenul meu. Doamne, ca pe unde esti, nu mai pot de focul tau, manca-ti-as gurita ta, ba, cate am facut noi doi, bai, bebe, nu mai pot. off, doamne tu erai fratiorul meu mereu.

Imi ziceai ca te faci bine si uite ca ai murit si stau tau in pat si ma gandesc la tine cum mergeam noi doi peste tot mi-ai rupt sufletul in mine. Nu stiu, dar te-am iubit exagerat de mult, tu mi-ai fost ca un frate, nu o sa te uit niciodata fratiorul meu.. Ba, fratele meu, esti inima mea, nu o sa te uit niciodata, esti sufletul meu si inima mea si o sa am grija de copilul tau, de Sofia ... De cand ai plecat mi-ai rupt sufletul in mine, o sa te iubesc toata viata mea ca pe invatatoru meu, sufletul meu si inima mea ca pe bebe al meu, cel mai bun prieten al meu si in acelasi timp si fratele meu”, a notat afectat Laurențiu, postând și câteva fotografii împreună cu prietenul lui răpus recent de cancer.