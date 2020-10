Mai exact, de curând, Manuela de la ”Puterea Dragostei” a decis ca, alături de Rafaelo, bărbatul care susținea că este amorezat de celebra Vulpița, să scoată o melodie în care bruneta să aibă un rol dublu.

Astfel, pe lângă faptul că este personajul principal al videoclipului pe care Rafaelo l-a lansat de curând, Manuela este și una dintre vocile importante ale piesei. ”Mi-a făcut o reală plăcere să colaborez cu Rafaelo, pentru că, în primul rând, noi suntem prieteni foarte buni de ceva timp. În plus, fiind prieteni buni, am putut să mă desfășor așa cum îmi place mie, să îmi joc rolul așa cum era nevoie și suntem amândoi încântați de rezultatul pe care l-am reușit. Ideea a fost a lui Rafaelo, scenariul, piesa, versurile, doar că eu am venit cu o mică completare, cea în care mi se și aude vocea pe piesă, mi s-a părut că așa ar fi mai interesant.

Manuela de la Puterea Dragosteil-a impreionat pe Rafaelo al Vulpitei

Și, după ce am înregistrat, Rafaelo mi-a dat dreptate, a recunoscut că așa este mai interesant, mai ales că vocea mea, vocea feminină de pe piesă, vine ca o completare perfectă pentru vocea lui, pentru versurile pe care le-a compus el”, ne-a spus, în exclusivitate, Manuela de la ”Puterea Dragostei”.

Manuela de la Puterea Dragostei canta si ea manele

Manuela de la ”Puterea Dragostei” vrea la Miss Univers

”Îmi era foarte, foarte dor să revin pe podium. Eu am renunțat mult prea devreme la asta din cauza unei persoane nepotrivite din viața mea la momentul respectiv (se referă la fostul ei soț, barbatul de care a divorțat acum câțiva ani, n. red.). Vreau să trăiesc emoția aceea, din nou, emoția aia pe care o aveam acum 7 ani. Vreau să fiu din nou pe podium și să încerc să câștig marele premiu”, ne-a spus, în exclusivitate, Manuela de la ”Puterea Dragostei. Iar pentru a ajunge la Miss Universe, Manuela de la ”Puterea Dragostei” trebuie să facă un sacrificiu notabil: să renunțe, pentru moment, la ideea implanturilor cu silicon.