Mai exact, de curând, a ieșit la iveală că Andrei Poptelecan se iubește cu o domnișoară, iar povestea de dragoste a celor doi a fost prezentată ca fiind rezultatul momentului în care fostul concurent s-a despărțit de Manuela de la ”Puterea Dragostei”.

Și, de fapt, asta o și deranjează pe Manuela de la ”Puterea Dragostei”; cu atât mai mult cu cât ea, deși l-a plăcut pe Andrei Poptelecan, s-a rîzgândit destul de repede când venea vorba de simțămintele ei față de el. Iar acum, Manuela de la ”Puterea Dragostei” a decis să îi transmită un avertisment, pe un ton care sugerează că, dacă el va continua să sugereze că ”I-ar fi dat papucii”, va reacționa ca și în cazul conflictului cu Roxana.

”Au început să apară diverse articole în care domnul Andrei declara că a părăsit-o pe Manuela și și-a făcut o altă iubită. Total eronat. Eu și Andrei nu am format niciodată un cuplu propriu-zis. Da, într-adevăr mi-am dorit să îl cunosc, da, într-adevăr mi-am dorit să îl duc în Turcia pentru mine, dar nu a fost să fie și asta e! Declarațiile pe care le da el în presă mă enervează la culme pentru ca el știe foarte bine că nu a avut el cum să mă părăsească din moment ce nu m-a avut, nu am fost iubita lui! Așadar, dragii mei, nu va mai lăsați induși în eroare de oamenii care vor sa își facă câteva articole în plus pe spatele “Manuelei”. Știți ca e greu cu mine, așadar nu intrați în horă dacă nu știți sa jucați!”, a fost mesajul, destul de agresiv, pe care Manuela de la ”Puterea Dragostei” a decis să îl transmită lui Andrei Poptelecan, prin intermediul WOWbiz.ro.

De altfel, cu ceva timp în urmă, Manuela de la ”Puterea Dragostei” a încercat, delicat, să îi transmită lui Andrei Poptelecan că nu a reușit să o impresioneze deloc. ”E clar, nu are cum să iasă nimic între noi doi. M-am lămurit. Pot spune că Andrei Poptelecan nu mai este de actualitate, pentru mine, ca posibil iubit. Nu aș vrea să dau mai multe detalii, dar e clar”, ne-a spus, acum ceva vreme, Manuela de la ”Puterea Dragostei”.

Bătaie ca în 7 păcate între Manuela și Roxana, la ”Puterea Dragostei”

Acum câteva săptămâni, în casa ”Puterea Dragostei”, Roxana a jignit-o pe Manuela și a aruncat cu o pernă în ea, moment în care bruneta s-a ridicat și s-a răstit la șatenă. Replicile dure i-au pus capac Roxanei, care s-a ridicat și ea și a sărit la bătaie. Concurentele care erau de față au sărit să le despartă pe cele două fete, iar Alex Turcu care a văzut întregul moment s-a repezit spre casa fetelor. Împiedicat de staff și de colegii săi, Turcu a spart ușa pentru a ajunge la Roxana. În urma bătăii, Roxana s-a ales cu buza spartă de Manuela de la ”Puterea Dragostei”.