Momentul cu bătaia dintre Manuela și Roxana din emisiunea ”Puterea Dragostei” a fost, până acuim, probabil cel mai tensionat din istoria show-ului, cu att mai mult cu cât, la un moment dat, a intervenit și Alex Turcu care, îl loc să liniștească spiritele, a turnat și mai mult gaz pe foc.

”Certurile mele și ale Roxanei nu sunt de azi, de ieri, durează de foarte mult timp. Ea m-a atacat și în alte rânduri, mai ales când venea vorba de Ricardo. Și m-am cam săturat să tac, să înghit și să îi suportfelul de a fi”, ne-a spus, în exclusivitate, Manuela de la ”Puterea Dragostei”.

Mai mult, bomba sexy din Alba-Iulia ne-a dezvăluit că, de-a lungul timpul, a tot încercat să o ignore pe Roxana, ba chiar să o ajute. ”Eu nu am avut nimic personal cu ea, pur și simplu nu i-am acordat importanță pentru că un om cu care nu am nimic și care mă atacă doar de dragul publicității pentru mine e egal cu 0. Drept dovadă atunci când a fost vorba de vot ca să se reîntoarcă Turcu în emisiune am spus da...”, ne-a mai spus Manuela de la ”Puterea Dragostei”.

Bătaie ca în 7 păcate între Manuela și Roxana, la ”Puterea Dragostei”

Zilele trecute, în casa ”Puterea Dragostei”, Roxana a jignit-o pe Manuela și a aruncat cu o pernă în ea, moment în care bruneta s-a ridicat și s-a răstit la șatenă. Replicile dure i-au pus capac Roxanei, care s-a ridicat și ea și a sărit la bătaie. Concurentele care erau de față au sărit să le despartă pe cele două fete, iar Alex Turcu care a văzut întregul moment s-a repezit spre casa fetelor. Împiedicat de staff și de colegii săi, Turcu a spart ușa pentru a ajunge la Roxana.

Doar că, ceea ce nu s-a văzut pe camere, susține Manuela, este mai mult... ”Nu am reușit să pun mâna pe Roxana atunci, pentru că mie nu mi s-a mai permis să ajung, atunci, lângă ea. Am stat în altă cameră până s-au terminat filmările. Iar despre Alex Turcu, ce să spun, la ce reacție a avut el. Un bărbat care se respectă nu se bagă niciodată într-o dispută între femei așa cum s-a băgat el. Intențiile lui nu erau să ne despartă, voia să mă țină ca să poată da Roxana în mine. Nu cred că are ce să caute un asemnea om pe acolo, mai ales că el e tot timpul violent. Cu femeile, că, deh, așa se simte și el bine”, ne-a spus Manuela de la Puterea Dragostei după scandalul cu Roxana.