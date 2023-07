Manuela Oprișiu și-a spus părerea sinceră despre relația lui Iancu Sterp cu Denisa! Ce mesaj i-a transmis fratelui lui Culiță: "Să se liniștească" | EXCLUSIV

In articol:

Manuela Oprișiu, fosta concurentă de la Puterea dragostei, a dat uitării trecutul și, acum, este pregătită pentru o nouă relație. În emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu”, fosta concurentă de la Puterea dragostei a declarat că tatăl fetiței sale este un subiect închis pentru ea, mai ales că primește ajutor de la familia ei în fiecare zi, și nu îi simte lipsa bărbatului din niciun punct de

vedere. Manuela își dorește un bărbat care să o domine pe ea, dar care să o iubească și pe fiica ei. Aceasta a și slăbit foarte mult în ultimul an, prin voință și perseverență, a reușit să dea jos aproape 20 de kilograme, iar, în acest moment, arată perfect, exact ca atunci când era declarată Miss Alba.

Manuela Oprișiu, mesaj pentru Iancu Sterp și iubita lui, Denisa

Manuela și Iancu au rămas prieteni buni după participarea în cadrul show-ului matrimonial din Turcia. După ce a aflat că este într-o relație, i-a transmis un mesaj important.

"Mă bucur enorm pentru Iancu. Era și timpul să se liniștească și să își facă și el o familie. Știu că își dorea, este o fată simplă, frumoasă, exact cu își dorea el și mama Geta. Le doresc multă fericire și aștept să mă invite la nuntă." , a declarat Manuela Oprișiu.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Imagini cu Hunter Biden dezbrăcat, într-o audiere la Camera reprezentanților. Ar fi beneficiat de servicii sexuale| VIDEO- stirileprotv.ro

Cum a reușit să slăbească Manuela zeci de kilograme?

Manuela a luat foarte mult în greutate pe parcursul sarcinii și la scurt timp după.

Aceasta i-a uimit pe toți acum cu silueta ei subțire, trasă prin inel. Manuela a recunoscut la ce metodă a apelat.

"Acum am 56 de kilograme. Mi-am dorit foarte mult să slăbesc. M-a contactat o tipă pe Instagram, care mi-a spus că mă poate ajuta. La început am fost sceptică, pentru că nu credeam în produse și diete, dar să știi că am ținut cont foarte mult de această femeie. Mi-a dat teroare, a stat cu mine pe apel, ea nu este din țară. S-a ținut de capul meu până am ajuns la rezultatul pe care l-ați văzut mai devreme. Am ținut diete, am mâncat foarte puțin, am luat și ceva produse de la ea. În primul rând trebuie să ai ambiție, nu să trișezi. Trebuie să știi ce vrei, unde vrei să ajungi și să strângi puțin din dinți, pentru că nimic nu e ușor în viața asta. Dacă vrei să arăți bine, trebuie să faci anumite sacrificii.", a mărturisit Manuela Oprișiu, la WOWnews.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!