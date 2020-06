In articol:

Manuela Oprişiu şi Robert Ionescu au o relaţie extrem de apropiată. Mulţi sunt cei care cred că Manuela şi Robert chiar formează un cuplu.

Într-un interviu la dublu pentru pagina de Youtube WOWbiz.ro, Manuela şi Robert de la Puterea Dragostei, au vorbit despre relaţia lor. ”Da, suntem împreună, nu se vede?”, au spus glumeţii concurenţi de la Puterea Dragostei,care ne-au mărturisit că nu sunt iubiţi, ci doar foarte buni prieteni.

”Ne înţelegem minunat, suntem prieteni buni, dar nu suntem împreună. De fapt, nici unul dintre noi nu avem iubit. Dar, Robert își caută o iubită, care să fie frumoasă și cuminte”, a spus Manuela.

Manuela şi Robert nu sunt doar prieteni buni, cei doi au şi câteva proiecte împreună. Cei doi fac vloguri, au participat la diverse evenimente împreună, înainte de pandemia de coronavirus, şi chiar vor fi actori într-o producţie cinematografică.

Manuela și Robert Ionescu s-au cunoscut la Puterea Dragostei

Când Robert Ionescu a intrat în casa Puterea Dragostei, Manuela abia se despărțise de Ricardo. Iar, tânărului i-a atras imediat atenția bruneta sexy. ”Pe mine m-ai invitat prima în camera roșie. Mai ții mine? Îți plăcea de mine”, i-a reamintit Manuela lui Robert Ionescu despre prima lor întâlnire la Puterea Dragostei. Nu s-a legat ănsă nici o idilă în casa Puterea Dragostei, nici între Manuela și Robert, dar tânărul nu a fost atras nici de o altă fată.

Manuela de la Puterea Dragostei este actriță de videoclipuri

Manuela de la ”Puterea Dragostei” pare să fie noua senzație a videoclipurilor de manele.

”Am filmat, de curând, cu Blondul de la Timișoara un videoclip, iar luni am filmat alături de Baby Minune. Nu pot să nu recunosc, îmi place să fiu implicată în asemenea proiecte, îmi place la filmări, iar Baby Minune este un tip extraordinar. Ne-am distrat de minune, melodia este una de dragoste, noi eram ”indragostiti”, iar filmările au fost cu totul și cu totul speciale, abia aștept să văd rezultatul. Eu și cu Baby ne-am cunoscut acum două săptămâni la un studio de muzică din București. Încă de pe atunci ne-am înțeles foarte bine, chiar a fost o chimie, dacă pot spune așa. Am făcut tot felul de video-uri, de Tik-Tok-uri împreună și e un tip tare mișto. Am colaborat extraordinar, e carismatic și are o voce extraordinar de frumoasă, e foarte talentat. Sper să mai avem colaborări. Și, ca să fiu sinceră, eu sunt fana lui, îl urmăream încă de când era micuț, de când a apărut în Inimă de țigan. Iar acum colaborez cu el, este o plăcere”, a povestit Manuela de la Puterea Dragostei.