Mara Bănică a devenit din nou mămică! Jurnalista a născut o fetiță perfect sănătoasă: ”Ne acomodăm cu viața exterioară”

Mara Bănică a născut, în această dimineață, o fetiță perfect sănătoasă. Jurnalista și-a văzut visul împlinit, iar la prima oră a dimineții și-a ținut în brațe minunea. Vedeta de televiziune a făcut primele declarații, după ce a adus-o pe lume pe micuța ei, fiind în culmea fericirii.

”Astazi ne am marit familia! Am nascut dimineata la 7.24 o fetita perfect sanatoasa! Suntem bine amandoua, ne acomodam cu viata exterioara! Tot astazi este si ziua de nastere a mamei mele, asa ca un cadou mai frumos nu cred ca s ar fi potrivit! Multumesc anticipat tuturor pentru urari si sa va fie bine!”, a transmis Mara Bănică, pe pagina ei de Facebook.

” Ce veste minunata!!!! Suntem fericiți pentru voi!!! Sa aibă o viata minunata alaturi de voi și sa fie Norocoasa și Fericita!!!!”, i-a scris Dinu Maxer.

” Sa va trăiască!”, i-a scris Mihai Mitoșeru. Mara Bănică a primit deja sute de comentarii de felicitări și urări numai de bine, după ce a născut-o pe fetița ei.

Mara Bănică [Sursa foto: Facebook]

Ce spunea Mara Bănică, înainte să nască

Mara Bănică s-a pregătit intens înainte să nască. „Am emoții foarte mari. Mi-am făcut bagajul de o saptămână. Stau cu el la ușă. Doctorul cu care urmează să nasc a plecat în Republica Dominicană, timp de două săptâmâni. Mi-a zis să ne întâlnim pe 19 ianuarie, ca să stabilim ziua când voi naște. Dacă se întâmplă ceva, voi naște cu doctorul cu care l-am născut pe băiatul meu, Dima. E frustrant, însă, în perioada asta, cu Covid-ul, pentru că am înțeles că tatăl copilului nu poate intra la spital. Poate totuși o să-l lase până la urmă. Vreau să scap cât mai repede, sunt însărcinată în 36 de săptămâni. Fetița are deja 2 kilograme și 700 de grame, și va face cu siguranță trei kilograme. Nu mai am răbdare deloc. De abia aștept să scap ca să mă pot mișca. Eu am fost ca într-un arest la domiciliu timp de șapte luni, pentru că-mi este foarte teamă de Covid”, a declarat Mara Bănică, pentru Click.ro.

