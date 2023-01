Mara Bănică a izbucnit în lacrimi când a văzut imagini cu tatăl ei în viață. Cum s-a schimbat relația dintre ea și mama ei, Herta Bănică, după moartea lui: „A trebuit să moară tata ca să ne împrietenim mai mult”

In articol:

Mara Bănică este cunoscută în spațiul public drept un personaj sincer și dur. Însă, în spatele jurnalistei Mara Bănică se ascunde omul, Mara Bănică.

Un om la fel de sincer, dar deloc dur, ba chiar foarte sentimental, emotiv, care duce o mare durere în suflet.

Mara Bănică a izbucnit în lacrimi când a văzut imagini cu tatăl ei în viață [Sursa foto: Captură video]

Mara Bănică nu poate trece peste pierderea tatălui

Deși este împlinită, căci are doi copii ce îi seamănă leit, Mara Bănică recunoaște că sufletul îi râde și îi plânge în același timp de când și-a pierdut tatăl.

Bărbatul a fost stâlpul casei și umărul său de sprijin timp de 37 de ani. Din păcate, însă, firul vieții lui a ajuns la final, lăsând în urma sa o familie îndoliată și îndurerată, care și astăzi îi plânge trecerea la cele sfinte.

Cea care-și arătă cel mai mult sentimentele și durerea fiind chiar Mara Bănică, în ciuda sfaturilor primite de la mama sa, cum că nu ar trebui să dea dovadă în spațiul public de slăbiciune.

Astfel că, cu povețile mamei la orizont, cu o lecție de viață învățată, dar și mulțumită că s-a putut bucura de tatăl său timp de peste trei decenii, Mara Bănică se arată conștientă că nașterea și moartea nu pot fi schimbate, ci prețuit doar parcursul dintre cele două momente ale vieții.

„Mulțumesc lui Dumnezeu, am avut un tată absolut fabulos. A fost lângă mine 37 de ani, am avut un tată cum nu au mulți.(...) Mama mă ceartă mereu, îmi face observație, îmi spune că nu am dreptate, dar eu zic așa, că soarta este momentul nașterii și momentul morții, pe care nu le putem schimba și îmi place să cred că nu e sinonimă cu destinul și că el este din momentul în care ne naștem și murim și doar pe ăla îl putem schimba. Una peste alta, pe 1 era ziua lui, era născut de Revelion, ar fi făcut 72 de ani. Totuși, este un firesc al vieții, ferească Dumnezeu să-ți moară copiii. Părinții mor, că nu vrem noi să se întâmple e altceva, dar până la urmă tot se întâmplă”, a declarat Mara Bănică în emisiunea lui Cristi Brancu.

La rândul său, mama jurnalistei spune că și ea a devenit o femeie puternică tocmai pentru că a avut un exemplu bun în familie.

Astfel că, deși are în continuare sufletul îndurerat, Herta Bănică mărturisește că este tare mândră și recunoscătoare pentru viața pe care a dus-o lângă soțul ei.

Cunoscându-se încă din adolescență, cei doi au trăit o poveste de iubire ca-n povești, până ce moartea i-a despărțit.

„Anul a fost frumos, dar s-a încheiat rău. Aveam 15 ani când l-am cunoscut și el 19. Am fost căsătoriți 48 de ani. Mama mea avea 48 de ani când a rămas văduvă și fost de o decență, o demnitate, un bun simț extraordinar și o am model. Poate acum unii vor încerca să înțeleagă de ce sunt așa de tare, pentru că am avut un așa model și așa o învăț și pe Mara să fie, plânsul se face cu ușa închisă”, a spus Herta Bănică, mama vedetei.

Cum s-a schimbat relația dintre jurnalistă și mama ei: „A trebuit să moară tata ca să ne împrietenim mai mult”

Se pare că durerea și suferința simțite în urma morții bărbatului le-a făcut pe Mara Bănică și pe mama ei să se apropie mai mult ca niciodată. Chiar dacă nu existau probleme în relația lor nici înainte, acum sunt mai apropiate ca niciodată, ba chiar Herta Bănică spune că jurnalista este extrem de grijulie și atentă cu ea.

Mara Bănică: Îmi pare rău că a trebuit să moară tata ca să ne împrietenim mai mult. Am vorbit cu mama atâtea lucruri, câte n-am vorbit în toată viața mea.

Herta Bănică: Sunt chiar fascinată să o văd mamă de doi copii și o fiică atât de devotată. Uneori, să nu mă înțelegi greșit, îi e teamă să nu mi se întâmple ceva.