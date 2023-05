Mara Bănică a recunosc totul abia acum: „Am făcut lucrul ăsta pentru bani, nu mi-e rușine să recunosc”. Compromisul pe care nu l-ar mai face nici în ruptul capului

In articol:

Mara Bănică a fost ani la rând în lumina reflectoarelor, făcând parte din emisiunea prezentată de Mirela Vaida.

Zi de zi, alături de prezentatoare și alți invitați speciali, jurnalista punea temeliile unei emisiuni apreciate de unii și criticată de alții.

Mara Bănică a recunosc totul abia acum [Sursa foto: Captura video]

Mara Bănică regretă o parte a carierei sale

Astfel că, criticată fiind emisiunea, și cei care făceau partea din ea nu erau văzuți cu ochi buni de toată lumea. Mara Bănică spune că este conștientă de acest lucru și, privind în urmă, recunoaște că acesta, faptul că a făcut parte din acea emisiunea, este cel mai mare compromis al carierei sale.

Însă, totodată, deși subliniază că nu ar mai recurge la o asemenea poziție în carieră, faptul că era zi de zi pe TV a fost un mare plus pentru ea.

Un plus financiar, căci da, jurnalista spune că doar pentru bani a făcut ”ciorcotecă”, la televizor, după cum chiar ea caracterizează ceea ce s-a difuzat cât timp era colega Mirelei Vaida.

Doar că acum, după un asemenea compromis, ea spune că nu mai are nevoie să facă nimic doar pentru bani, astfel că întoarcerea sa pe micul ecran ar fi o posibilitate, însă nu în orice circumstanțe.

Mara Bănică declară în podcast-ul ”Tare de tot” că ar mai vrea să revină în atenția publicului doar dacă ar primi o ofertă care să i se potrivească, în care să facă show, să evolueze ori să ajute pe cineva fără să fie nevoie să își calce propriile reguli de viață în picioare.

Mara Bănică: Nu m-aș mai întoarce! Dacă ar fi vorba despre o emisiune strict socială în care să ajuți oameni cu adevărat m-aș întoarce, dar făcută după niște reguli corecte, să nu se transforme în circotecă!

Viorel Grigoroiu: Deci nu mai vrei circotecă! Deși, nu doar că o făceai, o întrețineai, dar dădea bine!

Mara Bănică: Îmi luam leafa! Eu am făcut lucrul ăsta pentru bani, am avut nevoie de bani, nu mi-e rușine să spun asta. A fost o nișă pe care eu am găsit-o, a fost liberă și asta am făcut. Dacă am făcut și ceva bine în perioada asta, se contorizează undeva, dacă nu, asta e. Nu mai sunt nevoită să fac compromisuri profesionale. Da, m-aș întoarce într-un proiect în care cred, m-aș întoarce într-un show, în ceva care să mi se potrivească, dar care să nu conțină regim, să nu conțină impunerile alea totale.