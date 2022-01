Mara Bănică, emoții înainte să devină mămică! Ce s-a întâmplat cu doctorul cu care urmează să nască: „E frustrant”

In articol:

Cunoscuta jurnalistă, Mara Bănică, se pregătește să devină mămică pentru a doua oară, iar însărcinată în 36 de săptămâni, vedeta a mărturisit recent că are emoții foarte mari. Mara Bănică este nerăbdătoare să o aducă pe lume pe fiica sa, iar jurnalista a pregătit totul în cel mai mic detaliu pentru micuța ei care urmează să se nască curând.

Mara Bănică este nerăbdătoare să nască

Mult a fost, puțin a mai rămas până când Mara Bănică va aduce pe lume cel de-al doilea copil al său, o fetiță. Recent, vedeta a făcut o serie de declarații despre sarcină, menționând că pe 19 ianuarie se va întâni cu medicul ei pentru a stabili când va naște. Însă, cu toate acestea, vedeta este pregătită din moment în moment să o aducă pe lume pe micuța sa, motiv pentru care și-a făcut bagajul pentru spital de mai bine de o săptămână.

Mai mult decât atât, jurnalista a mai precizat că medicul cu care ar urma să nască este plecat într-o vacanță, în Republica Dominică, timp de două săptămâni, iar dacă în acest timp se va întâmpla ceva și va trebui să o aducă pe lume pe fetița ei, Mara Bănică a luat deja legătura cu doctorul cu care l-a născut pe fiul său cel mare, Dima.

Mara Bănică este însărcinată în 36 de săptămâni și este tare nerăbdătoare să o strângă pe fiica sa la piept. Vedeta a mai mărturisit că în aceste săptămâni de sarcină s-a protejat pe cât se poate de mult pentru a nu întâmpina probleme, mai ales că ne confruntăm cu o perioadă destul de grea privind pandemia de coronavirus.

„Am emoții foarte mari. Mi-am făcut bagajul de o saptămână. Stau cu el la ușă. Doctorul cu care urmează să nasc a plecat în Republica Dominicană, timp de două săptâmâni. Mi-a zis să ne întâlnim pe 19 ianuarie, ca să stabilim ziua când voi naște. Dacă se întâmplă ceva, voi naște cu doctorul cu care l-am născut pe băiatul meu, Dima. E frustrant, însă, în perioada asta, cu Covid-ul, pentru că am înțeles că tatăl copilului nu poate intra la spital. Poate totuși o să-l lase până la urmă. Vreau să scap cât mai repede, sunt însărcinată în 36 de săptămâni. Fetița are deja 2 kilograme și 700 de grame, și va face cu siguranță trei kilograme. Nu mai am răbdare deloc. De abia aștept să scap ca să mă pot mișca. Eu am fost ca într-un arest la domiciliu timp de șapte luni, pentru că-mi este foarte teamă de Covid”, a declarat Mara Bănică, pentru Click.ro.

Mara Bănică însărcinată [Sursa foto: Instagram]

Mara Bănică: „M-am gândit la un prenume”

Toți fanii Marei Bănică sunt pe cât se poate de curioși să afle cum se va numi fiica sa, însă vedeta a mărturisit că s-a gândit la un prenume, dar nu s-a decis încă asupra lui. De asemenea, jurnalista a mai spus că așteaptă să se consulte și cu partenerul său de viață în privința numelui bebelușului.

Totodată, jurnalista a mai povestit că a pregătit totul în cel mai mic detaliu pentru venirea pe lumea a copilului său, așa că a organizat deja camera fetiței, dar a achiziționat și pătuțul, scoica și căruciorul.

„Camera bebelușei este gata, pregătită, de mai multă vreme. Fetița are tot ce-i trebuie. Pătuțul, scoica și căruciorul. M-am gândit la un prenume. Aștept, însă, să văd și variantele la care s-a gândit soțul meu și vom alege împreună”, a mai adăugat Mara Bănică.

