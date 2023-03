Mara Bănică, lăsată cu ochii în soare. A plecat și a luat și banii cu el: „Așa sunt unii dintre ei”. Jurnalista i-a transmis un mesaj în direct muncitorului care îi renova apartamentul

In articol:

Mara Bănică este una dintre cele mai cunoscute jurnaliste din țara noastră. Pe parcursul timpului, aceasta s-a făcut remarcată prin faptul că nu s-a temut niciodată să vorbească deschis despre lucrurile care se petrec în viața ei, fie ele plăcute sau mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, când Mara a luat o adevărată țeapă de la un muncitor pe care îl angajase să îi aranjeze noua casă.

Jurnalista a dezvăluit prin ce experiență neplăcută a trecut din cauza unul muncitor. [Sursa foto: Captură YouTube - La Măruță]

Mara Bănică tună și fulgeră după experiența pe care a avut-o cu un muncitor: „Să-mi dai și banii”

Din banii pe care i-a strâns în ultima perioadă, jurnalista a reușit să facă o achiziție impresionantă, o locuință mult mai mare, care se asigure tot confortul de care are nevoie jurnalista și familia sa.

Așa cum era de așteptat, locuința avea nevoie de renovări importante, așa că jurnalista a apelat la un muncitor. Din nefericire pentru aceasta, bărbatul pe care îl angajase a reprezentat o adevărată dezamăgire.

Jurnalista spune că omul nu doar că nu și-a făcut treaba pentru care a fost angajat, dar a și plecat cu mai multe unelte și cu o sumă semnificativă de bani.

„Îți spun pe ce am cheltuit banii. Eu am proiecte și ne-am cumpărat o casă mai mare, ne-am înmulțit acum și am o casă mai mare. Îi salut pe muncitorii de la mine, au turnat șapa sâmbătă. Deci, din bănuții ăia (n. red câștigați din emisiune) am pus unele lucruri în case și asta dacă vrei să vorbim despre renovare, e al treilea apartament pe care îl fac de la cărămidă. Am schimbat echipa de muncitori acum, că am fost foarte nemulțumită de fostul muncitor. Tomiță, nici să nu te văd, ca să zic așa. A fugit cu sculele, am niște aventuri...Se zice că zugravii, lăutarii, ospătarii și mecanicii auto trebuie să-i alegi cu mare dibăcie în viață. Tomiță a plecat cu sculele, că nu s-a înțeles cu ăla de la uși. Să-mi dai și banii ăia care au rămas, nu mult, dar 1.600 de lei, dar i-aș vrea, nu mi-ar prinde rău. Așa sunt unii dintre ei”, a povestit Mara Bănică în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Mara Bănică [Sursa foto: Captură YouTube - La Măruță]

