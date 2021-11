Mara Bănică, probleme serioase înainte de naștere! Vedeta a apelat la ajutorul medicului: „Plâng trei-patru ore pe zi”

In articol:

Mara Bănică, în vârstă de 45 de ani, este însărcinată în 7 luni, iar problemele nu o ocolesc. Din cauza pandemiei de coronavirus, aceasta trăiește cu teama că în fiecare zi se poate infecta cu virusul SARS-CoV-2, motiv pentru care majoritatea timpului îl petrece închisă în propria locuință, acolo unde este sigur din punct de vedere epidemiologic.

Mai mult, vedeta a făcut o pauză de la micul ecran pe perioada sarcini, tot pentru a se proteja atât pe ea, dar și pe bebelușul din pântecul ei de coronavirus.

Mara Bănică [Sursa foto: Facebook]

Mara Bănică, însărcinată în 7 luni, a făcut anunțul: „ Nu mă așteptam să pățesc asta, să fac depresie”

Mai sunt două luni până când Mara Bănică își va ține copilul în brațe, dar nu se poate bucura de această perioadă, căci problemele nu-i dau pace. Din cauza incidenței cazurilor de coronavirus și de frică să nu se infecteze, vedeta stă numai închisă între patru pereți, iar majoritatea timpului este singură, căci tatăl bebelușului ei este mai mereu plecat. Mara Bănică se plânge că a intrat în depresie și se tratează de această afecțiune online.

Citeste si: Adevărul rușinos despre Cosmin Natanticu. Cum l-a prins Augustin Viziru cu soția lui, Oana Mareș. Imediat, a băgat divorț...- bzi.ro

Citeste si: Mara Bănică, puternic afectată de sacrificiile pe care le-a făcut pentru a putea păstra sarcina: "Am avut momente în care aș fi renunțat..."

Cât despre kilogramele în plus, Mara Bănică a precizat că deja simte că nu mai are putere și se așteaptă să se îngrașe cu circa 10 kilograme.

„Plâng trei-patru ore pe zi. Eu nu am voie să iau pastile deloc. Așa am ajuns la psiholog, fac terapie online! Eu eram psihic ca un tanc! Nu mă așteptam să pățesc asta, să fac depresie. Bărbată-miu e plecat din țară, iar faptul că stau închisă în casă mă omoară psihic. Astea două luni care au mai rămas trec cel mai greu.

Citeste si: Mara Bănică, noi detalii despre starea de sănătate a soților Lis: „Oana e mai bine, Viorel e...”

Duminică e ziua mea. Eu, în anii trecuți, dădeam petreceri cu o mie de persoane! Acum stau închisă în casă, nu mă mai deplasez decât până la magazin. Sunt vaccinată, dar îmi este frica să ies. Sunt gravidă și nu vreau să mă îmbolnăvesc. Am avut și Covid anul trecut. Nu vreau însă să risc nimic, nu mai am putere. Am 80 de kilograme și cred că o să mai iau 10 kilograme! Sunt cât un tanc!”, a dezvăluit Mara Bănică, pentru Click.ro.