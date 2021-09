Mara Bănică, suspectă de coronavirus, fiind însărcinată în șase luni: ”Mă tem foarte tare de boală și din cauza sarcinii”

In articol:

Mara Bănică, însărcinată în șase luni, este suspectă de coronavirus! Jurnalista trece prin momente foarte grele, după ce fiul ei, Dima, a fost contact direct cu un copil, care a fost depistat pozitiv la infecția cu SARS-COV-2. Viitoarea mămică de fetiță este foarte speriată de gândul că se poate îmbolnăvi, din nou, cu COVID-19.

Mara Bănică a dezvăluit, pentru jurnaliștii de la FANATIK, faptul că se testează zilnic, iar momentan nu are niciun fel de simptome și speră ca situația să rămână așa: ”Mă testez zi de zi și eu, și Dima. Nu am niciun fel de simptome, sper să rămână așa, dar am avut un atac de panică. Mă tem foarte tare de boală și din cauza sarcinii, e și normal. Mi-e frică să nu se întâmple ceva, mai ales că este un copil foarte dorit”.

Mara Banica [Sursa foto: Facebook]

Jurnalista a mai explicat, pentru sursa citată mai sus, că nu a apucat să se imunizeze anti-COVID-19, căci în acea perioadă se chinuia să rămână însărcinată: ”La acea vreme, pe când eu mă chinuiam să rămân însărcinată, nu era clară situația cu vaccinul. Cu trei luni înainte de a rămâne, medicii nu știau cum este cu vaccinul, mi s-a recomandat să nu îl fac. După ce am rămas însărcinată, nu era clar dacă e bine să te vaccinezi, așa că nu l-am mai făcut. Acum, văd eu, zic medicii că e ok, dar nu pot să risc”.

Mara Bănică este stresată de gândul că poate trece, din nou, prin calvarul numit coronavirus, mai ales că este însărcinată.

Mara Banica [Sursa foto: Facebook]

Mara Bănică, dezvăluiri despre sarcină

Jurnalista a explicat și faptul că pentru a rămâne însărcinată a recurs la procedura in-vitro. ”Luni la rândul am trecut prin puncții pentru a reuși. Anestezie generală, dureri, nici nu pot spune. Da, am rămas însărcinată în urma unor proceduri in-vitro. Ne doream enorm să devenim părinți, vom avea o fetiță, suntem toți trei, nerăbdători să o vedem. Este un copil foarte dorit și de mine și de soțul meu. Pe cale naturală era aproape imposibil să mai rămân, mai ales că vorbim de o vârstă. Eu sunt fericită că s-au făcut asemenea progrese în medicină și o femeie ca și mine poate, chiar dacă trebuie să suporte niște greutăți, să mai rămână însărcinată”, a mai spus Mara Bănică pentru sursa citată.